651.4 مليوناً أرباح دبي للاستثمار 2018

المصدر: دبي - البيان

حققت شركة دبي للاستثمار أرباحاً قدرها 651.4 مليون درهم مقابل مليار درهم في 2017 بتراجع 35%. وقالت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، إن أرباح السنة جاءت أقل نسبياً بسبب فقدان القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية والاستثمارات المالية التي تأثرت بسبب ظروف السوق الحالية. وارتفعت إيرادات الشركة 8% إلى 3 مليارات درهم مقارنة بإيرادات 2.8 مليار درهم في 2017. وزادت الموجودات 13.35% إلى 19.626 مليار درهم نهاية 2018، مقابل 17 مليار درهم 2017.

وارتفعت حقوق المساهمين إلى 11.93 مليار درهم نهاية 2018 مقارنة بـ 11.85 مليار درهم خلال 2017. إلى ذلك، أعلنت دبي للاستثمار، أمس، عن استحواذها على حصة إضافية بنسبة 66٪ في «غلوبال فارما» لتصبح الشركة المتخصصة في صناعة الأدوية مملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار.

وكانت دبي للاستثمار قد تخارجت من 66٪ من أسهم «غلوبال فارما» عام 2014، واحتفظت بحصة 34٪ في الشركة. وقال خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار: «جاء استثمارنا في «غلوبال فارما» بالتوقيت المناسب، في ظل النمو الملحوظ الذي يسجله قطاع الرعاية الصحية في الإمارات والمنطقة عموماً. لذا نرى أن هناك فائدة استراتيجية من الاستحواذ الذي يشكل جزءاً مهماً من استراتيجية النمو في دبي للاستثمار، كما يؤكد التزام الشركة إزاء ضمان المزيد من القيمة لمساهمينا».

وأضاف: «تشمل محفظة الشركة في قطاع الرعاية الصحية حصصاً مختلفة في كل من مجموعة «كينغز كوليدج»، ومركز كليمنصو الطبي، وشراكات مع مشغلي المستشفيات مثل «إن إم سي» في مجمع دبي للاستثمار وفي تلال مردف. إن فوائد هذه الاستثمارات لا تقتصر على تحقيق الأهداف الرئيسية لعمل دبي للاستثمار فحسب، ولكنها تسهم أيضاً في دعم اقتصاد دبي، وتعزز من صحة ورفاهية حياة الناس في الإمارات».