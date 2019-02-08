«الإمارات» تسد عجز الطيارين من «الاتحاد» و«إير شاتل»

المصدر: دبي - د ب أ

كشفت مذكرة داخلية لشركة طيران «الإمارات» أن الشركة تعتزم سد حاجتها لطيارين جدد من خلال تعيين الطيارين العاملين في جارتها «الاتحاد للطيران» وشركة الطيران منخفض التكاليف المتعثرة النرويجية «إير شاتل».

ونقلت وكالة بلومبرغ عن الوثيقة القول، إن شركة طيران «هونغ كونغ إيرلاينز» تواصلت مع «طيران الإمارات» وعرضت عليها الاستعانة مؤقتاً ببعض أفراد الضيافة التابعين للشركة.

وقالت المذكرة، إن «الموقف الحالي، حيث تعاني العديد من شركات الطيران من صعوبات مالية عالمية، يضع طيران الإمارات في موقف جيد للحصول على طيارين أكفاء مختارين». مضيفة، أن الشركة عيّنت 52 طياراً الشهر الماضي وهو أكبر عدد لتعيينات الطيارين خلال شهر منذ أغسطس 2016، كما أن عدد طلبات العمل التي تلقتها أكبر من عدد المرشحين الذين كان يمكن دعوتهم لإجراء المقابلات والاختبارات اللازمة للتعيين. وقالت متحدثة باسم «طيران الإمارات»، إن الشركة لديها العدد الكافي من الطيارين لتغطية عملياتها الحالية، لكنها ترحب دائماً بالمرشحين الأكفاء للعمل لديها.