«إنجي» تنضم إلى الجناح الفرنسي في «إكسبو دبي»

المصدر: دبي - البيان

كشفت «الشركة الفرنسية للمعارض» (كوفريكس)، عن أن مجموعة الطاقة الفرنسية «إنجي»، انضمت إلى الجناح الفرنسي في معرض «إكسبو 2020 دبي»، والذي سيقام من 20 أكتوبر 2020 وحتى 10 أبريل 2021، تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، متبنياً ثلاثة مواضيع متداخلة، هي: الفرص والتنقل والاستدامة. وسوف تعرض المجموعة الفرنسية، مجموعة من حلولها الهادفة إلى تحويل استخدام الطاقة، إضافة إلى جهودها الرامية إلى تحقيق المزيد من التنقل المستدام.

وتتمثل مهمة الجناح الفرنسي في هذا المعرض الدولي، في تعزيز مكانة التراث الفرنسي، بكل ثروته البشرية والفلسفية والفنية والثقافية وريادة الأعمال، وأيضاً في مجالات العلوم والتكنولوجيا. وسوف تصبح «إنجي»، وهي لاعب عالمي رئيس في مجال الطاقة والتنقل، أول سفيرة لجناح فرنسا في معرض «إكسبو 2020 دبي».

وخلال 24 أسبوعاً من عمر المعرض، فإن هذه المجموعة سوف تقدم العديد من الابتكارات التقنية الداعمة للمدن المستدامة والمناطق المرتبطة بها. وباعتبارها محركاً رقمياً، فإن هذه الحلول تشكل ثورة في مجالات استخدام الطاقة، من أجل تحقيق نقل أنظف ومتصل ومستقل ومشترك.

ومع أكثر من 25 مليون زائر متوقع، وحضور 180 دولة ممثلة في هذا الحدث، فإن «إكسبو 2020 دبي»، سوف يوفر لفرنسا حلبة فريدة من نوعها لعرض رؤيتها المتعلقة بالتحول البيئي والشامل.

وقالت إيزابيل كوتشر، الرئيسة التنفيذية لـ «إنجي»: «في الوقت الذي تتجه فيه المدن والأقاليم بشكل متزايد إلى تبنّي سياسات تقوم على القضاء على الانبعاثات الكربونية، فإن إنجي، وهي مجموعة رائدة في مجل نقل الطاقة، تضع إمكاناتها وخبرتها في خدمة هذا التحول. وبفضل خبرتنا في إنتاج الطاقة منخفضة الكربون والنقل المستدام، فإننا نقدم للسكان نوعية حياة أفضل، ومساعدتهم على تقليل الانبعاثات الكربونية».