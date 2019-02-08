تراجع تجارة أبوظبي من التبغ بعد «الضريبة الانتقائية»

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

تراجعت تجارة أبوظبي من التبغ الخام والمواد المصنعة منه بشكل حاد، خلال العام الأول لتطبيق الضريبة الانتقائية .

وكشف تقرير التجارة الخارجية في أبوظبي بنهاية أكتوبر الماضي والنشرة الإحصائية للربع الثالث من العام الماضي الصادرين عن مركز الإحصاء في أبوظبي عن تراجع إجمالي تجارة التبغ في أبوظبي من 361.7 مليون درهم بنهاية أكتوبر 2017 إلى 52.8 مليون درهم فقط بنهاية أكتوبر 2018 بانخفاض 85.4 %.

وشهد شهر أكتوبر 2017 بداية تطبيق الضريبة الانتقائية على 3 أنواع من السلع الضارة بالصحة العامة على رأسها منتجات التبغ بنسبة 100% و50% على مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.

وتستحوذ تجارة المعاد تصديره من التبغ والمواد المصنعة على نسبة 99% من إجمالي تجارة التبغ لأبوظبي، حيث تراجعت من 358.2 مليون درهم بنهاية أكتوبر 2017 إلى 47.8 مليوناً بنهاية أكتوبر 2018 بنسبة تراجع 86.6%، كما تراجعت واردات أبوظبي من التبغ والمواد المصنعة منه من 3.27 ملايين درهم إلى 2.55 مليون درهم بانخفاض 22%، بينما ارتفعت صادرات أبوظبي من التبغ من 100 ألف درهم إلى 2.4 مليون درهم.