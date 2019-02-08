«هواوي»: دول الخليج في صدارة أسواق تطوير شبكات الجيل الخامس

المصدر: دبي- البيان

قال إريك شو، رئيس مجلس إدارة شركة «هواوي» في مؤتمر صحفي بمدينة «شينزن» الصينية: إن دول الخليج على قائمة أسواق الصدارة في تطوير شبكات الجيل الخامس.

وأضاف شو: «أعتقد أن هناك ثلاثة أنواع مختلفة من الأسواق في العالم. ولكل سوق منها متطلباته الخاصة في ما يتعلق بشبكات الجيل الخامس. ويتضمن النوع الأول من هذه الأسواق الصين واليابان وكوريا الجنوبية ودول الخليج في الشرق الأوسط، حيث تشهد معدلات استهلاك نقل البيانات في هذه الدول نمواً بوتيرة متسارعة للغاية، وهناك حاجة حقيقية لإكمال رحلة التحول الرقمي ونشر شبكات الجيل الخامس. وفي تلك الأسواق، أعتقد أن شبكات الجيل الخامس ستحقق نمواً أكثر تسارعاً وسيفوق طلب المستخدمين على شبكات الجيل الخامس في هذه الأسواق الطلب عليها في الأسواق الأخرى».

وتابع: «النوع الثاني من الأسواق هو السوق الأوروبية، حيث لم يظهر حتى الآن حجم الطلب الحقيقي على شبكات الجيل الخامس فيها، حتى إن شبكات الجيل الرابع غير متطورة بدرجة كبيرة في هذه السوق مقارنة بعدد من الأسواق الأخرى الرائدة في العالم. ولذلك، لا تزال الدول الأوروبية تحاول نشر شبكات الجيل الخامس، ولكن نطاق نشر هذه الشبكات لن يكون كبيراً للغاية. وأحد الاعتبارات الرئيسة لنشر شبكات الجيل الخامس قد يكون لغرض التسويق والترويج للعلامة التجارية».

وأضاف: «النوع الثالث من هذه الأسواق هي التي لم يبدأ فيها استخدام شبكات الجيل الرابع على نطاق واسع. وبالتالي، ستكون شبكات الجيل الخامس بعيدة كل البعد عن هذه الأسواق».

وحول نتائج الأعمال التي حققتها «هواوي» في 2018، قال: «جميع عملياتنا التجارية تسير بشكل اعتيادي إلى حد كبير. وقد بلغت إيراداتنا 108.5 مليارات دولار في 2018، أي بزيادة قدرها 20% مقارنة بالعام الماضي. ونحن نتوقع استمرار تحقيق النمو في 2019 بمعدل يزيد على 10% لنحقق بذلك الإيرادات السنوية التي تُقدّر بـ 125 مليار دولار.

وحول المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والصيني وقضية المديرة المالية للشركة»، قال: نحن نتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية في المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، لأنني أعتقد، بعد هذه الفترة الطويلة من المفاوضات، أن كلا البلدين أدرك مدى التوافق والترابط بين الجانبين، فلا يمكن لبلد العيش من دون الآخر. وبالرغم من ذلك، فإن هواوي تؤكد موقفها في ألا تكون ضمن إطار البنود المطروحة في جدول أعمال المفاوضات الدائرة بين الصين والولايات المتحدة؛ لأن «هواوي» شركة صغيرة للغاية مقارنة بدول بحجم الصين والولايات المتحدة.