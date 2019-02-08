«أمنيات» تُطلق شقة عرض نموذجية بمشروع «ستيرلنغ»

المصدر: دبي- البيان

أطلقت مجموعة «أمنيات» العقارية، الشركة المتخصصة في مجال التطوير العقاري، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، شقة عرض نموذجية في مشروع «ستيرلنغ» السكني المؤلف من برجين، والمقرر إنجازه في الربع الأخير من العام 2019.

ويقع مشروع «ستيرلنغ» بين منطقة برج خليفة وقناة دبي المائية، وهو عبارة عن مشروع سكني من برجين توأمين يُطلق عليهما البيت الشرقي والبيت الغربي. وقال «بيتر ستيفنسون»، المدير التنفيذي للتطوير في «أمنيات»: «تقدم شقة العرض لمحة عن أعمالنا الحرفية في مشروع ستيرلنغ».

وإضافة إلى «ستيرلنغ»، تتضمن قائمة مشاريع «أمنيات» بقيمة كلية تصل إلى 16 مليار درهم علامات بارزة مثل مشروع «ون بالم» الذي تديره «مجموعة دورتشستر»، و«ذا أوبس» الذي صممته المصممة العالمية الراحلة زها حديد، ومشروع «لانغهام بليس وسط مدينة دبي».