إقبال على العضوية السنوية لـ«دبي باركس آند ريزورتس»

المصدر: دبي ـ البيان

أكد أحمد الريس، رئيس الشؤون التجارية في دي إكس بي إنترتينمنتس أن العضوية السنوية تحظى بإقبال كبير من قبل المواطنين والمقيمين في الدولة خاصة الزوار الدائمين، مشيراً إلى أن دبي باركس آند ريزورتس باتت من الوجهات المفضلّة والأكثر شعبية التي يتوجب زيارتها، وأردنا في فصل الشتاء الذي يعتبر من المواسم التي يتحسّن فيها الطقس بشكل كبير في الدولة، أن نقدم للضيوف المزيد من الحوافز التي تشجعهم على زيارة الوجهة. وقال إن التذاكر السنوية تقدم قيمة كبيرة مقابل الإنفاق، خاصة مع ما تقدمه من الوجهة من خيارات ترفيهية رائعة.

ويبلغ سعر العضوية السنوية لكافة المنتزهات الأربعة، التي تشمل ليجولاند دبي وحديقة الألعاب المائية ليجولاند ووتربارك وموشنجيت دبي وبوليوود باركس دبي 595 درهماً، فيما يبلغ سعر تذكرة العضوية السنوية إلى منتزهين مثل ليجولاند دبي وموشنجيت دبي 475 درهماً، وسعر العضوية السنوية إلى منتزه واحد 345 درهماً.

وتحظى العضوية السنوية بشعبية واسعة، وتقدم مزايا مميزة تشمل دخولاً غير محدود لمدة 365 يوماً إلى جميع المنتزهات في دبي باركس آند ريزورتس، ومواقف مجانية للسيارات، وتخفيضاً يصل إلى 20% على سبا فندق لابيتا، وتخفيض 10% على متاجر التجزئة والمأكولات والمشروبات في كل من المنتزهات وفندق لابيتا، فضلاً عن الحصول على أفضل أسعار الغرف في فندق لابيتا.

وفي الوقت الذي يستقطب فيه الطقس الرائع الذي يعم أجواء البلاد في فصل الشتاء المزيد من العائلات والزوار إلى دبي، فإنّه بإمكان حاملي العضوية السنوية شراء تذاكر دخول يومية إضافية بخصم يصل إلى 10%. وبالتالي فإنّه بإمكانهم اصطحاب عائلاتهم أو أقاربهم من الزائرين للتمتع بيوم حافل بالتجارب المتنوعة.