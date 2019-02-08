«مول الإمارات» يكافئ 39 متسوّقاً بجوائز بقيمة 1.4 مليون

المصدر: دبي- البيان

أعلن «مول الإمارات» فوز 39 متسوقاً بجوائز بقيمة 1.4 مليون درهم خلال دورة هذا العام من فعاليات مهرجان دبي للتسوق.

وحرص «مول الإمارات» خلال فعاليات مهرجان دبي للتسوق لهذا العام على مضاعفة فرص الفوز 15 مرة؛ حيث أتيحت الفرصة للمتسوقين الذين أنفقوا 650 درهماً للفوز بما يعادل 15 ضعفاً قيمة مشترياتهم طوال فترة المهرجان التي استمرت لمدة 39 يوماً؛ حيث تم اختيار فائز واحد يومياً طوال فترة المهرجان.

وعلى مدار فعاليات المهرجان التي استمرت لمدة 39 يوماً، استقبل مول الإمارات وغيره من مراكز التسوق التابعة لشركة ماجد الفطيم الزوار بأجمل العروض والفعاليات الترفيهية وفرص الفوز الكبيرة، بما يتناغم مع رؤية الشركة الرامية إلى تحقيق أسعد اللحظات لكل الناس كل يوم.