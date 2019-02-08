تضافر جهود «لينكسيس» و«تريند مايكرو» لتوفير مزايا أمنية جديدة

المصدر: دبي- البيان

أعلن قسم المنزل المتصل «لينكسيس» لدى الكيان الجديد الناتج عن اندماج «بلكن» العالمية و«فوكسكون إنتركونيكت تكنولوجي» و«تريند مايكرو» إجراء تحديثات جديدة على الحلّ البرمجي لينكسيس شيلد وإتاحتها للمستخدمين في منطقة الشرق الأوسط.

ويشتمل لينكسيس شيلد على مزايا أمنية إضافية تتضمّن ميزة فلترة المحتوى التي تحذر من مواقع الويب المشتملة على محتوى إباحي أو عنيف أو غير مرغوب فيه، وتمكّن المستخدمين من تحديد أنواع المواقع التي يمكن لأطفالهم زيارتها، وميزة الحماية المتقدمة خلال التصفح، التي تفحص المواقع التي يتم تصفحها وتقارنها بقاعدة بيانات تضم الملايين من التهديدات المعروفة، ما يساعد على منع المستخدمين وأفراد أسرهم من زيارة المواقع الخبيثة من دون قصد وكذلك ميزة فلترة المحتوى بحسب السنّ متضمّنة في التحديثات الجديدة.