«سويفت» تنشر معياراً للدفع لاحقاً لواجهات برمجة التطبيقات

المصدر: دبي- البيان

نشرت «سويفت»، مؤخراً، معياراً جديداً «للدفع لاحقاً» لواجهات برمجة التطبيقات في خطوة مهمة، تهدف إلى تمكين التبنّي السريع لنماذج دفع جديدة للمستهلكين.

و«الدفع لاحقاً» خاصّية للدفع الفوري عبر الإنترنت، تتيح للعملاء إمكانية الحصول على القروض لتسديد قيمة المنتجات على الإنترنت، من خلال التمويل المصرفي التقليدي للقروض. وعند اختيار خاصية «الدفع لاحقاً» عند نقطة الشراء خلال عملية التسوّق عبر الإنترنت، يتمّ إعلام العملاء بالقروض المتوفّرة من المصارف التي يتعاملون معها، ومن ثم يستطيعون اختيار القرض الذي يناسبهم، وهم يعلمون أنه سيتمّ تحويل المبلغ للبائع بشكل فوري، وسيتمّ إرسال المشتريات لهم. ومن خلال توفير خيار «الدفع لاحقاً»، سيتمكّن التجار والبائعون عبر الإنترنت بدورهم أن يقدّموا خيارات أوسع للتسوّق، وأن يصلوا لجمهور أكبر.

ومن خلال نشر المعيار والمسمّى رسمياً «واجهة برمجة تطبيقات تمويل التعاملات»، تسهم «سويفت» في تسهيل التبنّي الواسع لنموذج الدفع الجديد هذا من قِبل التجّار والمصارف حول العالم.

وقال أونور أوزان، رئيس «سويفت» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «من خلال نشرنا المعيار سيصبح الأمر أسهل بكثير على المؤسسات المالية والشركات في كل أنحاء منطقة الشرق الأوسط أن تتبنّى هذه الخاصية الجديدة للدفع على الإنترنت، مما يعود بالفائدة على التجار وعلى المستهلكين على حد سواء.