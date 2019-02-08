«إنفيسكو»: توقع انتعاش معتدل لأسعار النفط في 2019

المصدر: دبي- البيان

أكدت دراسة لشركة إنفيسكو أن عام 2018، كان عاماً مليئاً بالتحديات بالنسبة للمستثمرين، حيث شهدت جميع فئات الأصول تقريباً انخفاضاً في القيمة. كما شهد العام ضعفاً في أسواق السندات، وعمليات بيع تصفية في أسواق الأسهم، مع ارتفاع قوي، أعقبه تراجع لأسعار النفط. ويتوقع حصول انتعاش معتدل في أسعار النفط خلال العام الجاري

ويرى جون جرينوود كبير الاقتصاديين في إنفيسكو، أنه، وعلى الرغم من أن بعض هذه الأحداث الجيوسياسية، مثل مفاوضات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي المستمرة حتى الآن، والتوترات التجارية، قد تنطوي على أثار سلبية بشكل مؤقت، إلا أن ذلك سيكون سطحياً.

ومن المتوقع أن يكون عام 2019 أكثر هدوءاً، إذ سيتم دعم اقتصادات عالمية من خلال الاقتصاد الأمريكي، الذي يتجه نحو أكبر توسع في التاريخ المالي للولايات المتحدة.

وشهدت أسعار النفط، تقلبات مستمرة، وخاصة خلال الأشهر الأخيرة، مع ضعف الطلب العالمي، والمخاوف بشأن الفائض في الإمدادات، والتي لعبت دوراً محورياً في دفع أسعار خام برنت لتصل إلى 50 دولاراً للبرميل في أواخر ر ديسمبر 2018، بعد أن بلغت الذروة عند حوالي 85 دولاراً في شهر أكتوبر 2018.

ويتوقع جرينوود حصول انتعاش معتدل في أسعار النفط خلال عام 2019، مدعوماً بطلب صحي، واحتمال التوصل إلى اتفاق بين أعضاء أوبك لخفض الإنتاج.

وقالت جوزيت رزق مدير العملاء المؤسسيين لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة إنفيسكو: لاحظنا ارتفاعاً في المخصصات الاستراتيجية للأسهم، حيث يسعى مستثمرون مؤسسيون في المنطقة، نحو مزيج الأصول ذات المخاطر المنهجية، والعائدات المستهدفة غير المقاسة بالمخاطر الشائعة. ونشهد اهتماماً قوياً من المستثمرين بالأسواق الناشئة ذات الأسس المستقرة، والتي تمتاز أسهمها بتقييم جذاب.

منطقة اليورو

وفي منطقة اليورو، تباطأ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على مدار العام. ومع التوقعات بأن تظل السياسات المالية في منطقة اليورو مقيدة، فإن السياسة النقدية ستكون المصدر الرئيس لتغيير سياسة الاقتصاد الكلي.