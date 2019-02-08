«سي إن إن»: صالة «الإمارات» بمطار دبي ضمن الأفضل عالمياً

المصدر: دبي- وائل الخطيب

قالت محطة «سي إن إن» في تقرير حديث، إن دبي تشكل محطة ترانزيت مميزة بالنسبة للمسافرين العابرين أو إذا كانت هي وجهتهم الرئيسية، وأنها تحمل بجعبتها العديد من النشاطات والوجهات الترفيهية لإبقاء زوارها مستمتعين وسعداء.

وأدرج التقرير مبنى «الكونكورس A» في مطار دبي الدولي ضمن قائمتها لأفضل صالات الطيران عبر العالم، معتبراً أن تصميم صالة طيران الإمارات يتميز بالفخامة ومُزينة بألوان ذهبية وحمراء غنية وهادئة، إلى جانب النوافير الصغيرة، والرخام الكريمي، تتميز الصالة بما يتماشى مع الرفاهية التي تميّز دبي.

وتشمل وسائل الراحة منطقة هادئة واسعة مع أسرّة نهارية وبطانيات ووسائد فخمة وصالة للتدخين وقسم للأطفال مع ألعاب الفيديو ومقهى.

ويتقاطر عشاق الأطعمة الشهية إلى مطعم المائدة البيضاء الذي يقدم المأكولات المعدة من قبل فريق الطهي المدربين دولياً التابع لشركة الطيران، حيث تتغير القائمة بانتظام مستلهمةً العديد من النكهات والأطباق العالمية، فقد يظهر طبق هندي مثل بانسير تيكا ماسالا، على سبيل المثال، إلى جانب الأطباق البحرية على الطراز المتوسطي.