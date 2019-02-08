«سوني» تسجّل إيرادات تشغيل سنوية لافتة خلال الربع الثالث 2018

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة سوني تحقيق إيرادات تشغيلية قوية، خلال الربع الثالث من عام 2018 مع زيادة على أساس سنوي بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية السابقة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

وارتفع الدخل التشغيلي خلال الربع الأخير من 3.10 مليارات دولار إلى 3.34 مليارات دولار بزيادة قدرها 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وأسهم في نمو الدخل المبيعات القوية في قسم الموسيقى، والتي سجلت ارتفاعاً بنسبة 274% عن الفترة نفسها من العام السابق لتصل بذلك إلى 1.3 مليار دولار. ومن العوامل المساهمة الأخرى قسم منتجات وحلول التصوير الذي سجل نمواً سنوياً بنسبة 31% ليبلغ 302.9 مليون دولار. وارتفعت إلى ذلك مبيعات قطاع الترفيه المنزلي والصوت بنسبة 2.8% على أساس سنوي أي بقيمة 420.4 مليون دولار.

وقال فومياتسو هيراي، المدير الإداري، سوني الشرق الأوسط وأفريقيا: كانت انطلاقة السنة المالية 2018 قوية خلال الربعين الأوّلين وتمكّنا من الحفاظ على الزخم نفسه خلال الربع الثالث. وإلى جانب قسم الموسيقى، شهد قطاع الترفيه المنزلي والصوت زيادة في الدخل التشغيلي، بفضل التحسن في مزيج المنتجات من أجهزة التلفزيون، التي تعكس تحوّل العلامة إلى النماذج ذات قيمة القيمة المُضافة.