145 مليون درهم أرباح «الواحة كابيتال» العام الماضي

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت «الواحة كابيتال» نتائجها المالية الأولية لعام 2018، حيث بلغ صافي الأرباح 145 مليون درهم ووصل إجمالي دخل الشركة، التي تدير وحدتين متخصصتين في إدارة الأصول والاستثمارات الخاصة إلى 823.2 مليون درهم مقارنة مع 1.2 مليار في 2017، كما ارتفعت الأصولها إلى 11.7 مليار درهم .وجاء الإعلان، عقب اجتماع مجلس الإدارة في أبوظبي برئاسة سالم راشد النعيمي، رئيس مجلس الإدارة حيث أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.075 درهم للسهم.

وواصلت «الواحة كابيتال» بناء وتحسين أعمال محفظتها الاستثمارية الخاصة في 2018 من خلال صفقتين أسهمتا بتنويع وتحسين سيولة أصولها حيث قامت الشركة ببيع كامل حصتها في «الشركة الوطنية للخدمات البترولية» «إن.بي.إس القابضة المحدودة»، ومقرها أبوظبي، إلى «ناشيونال إنيرجي سيرفيسيز ريونايتد» «إن.إي.إس.آر» مقابل مبلغ نقدي وأسهم. وأسهم ذلك بتحرير رأس مال إضافي وحصول «الواحة كابيتال» على حصة في «ناشيونال إنيرجي سيرفيسيز ريونايتد».

كما استحوذت «الواحة كابيتال» على حصة في «بتروناش» وتضم الصفقة، البالغة قيمتها 88 مليون دولار عدت خيارات لزيادة حصة «الواحة كابيتال».

كفاءة عالية

وقال سالم راشد النعيمي، رئيس مجلس إدارة الواحة كابيتال: تواصل «الواحة كابيتال» بناءَ أعمالها بشكل قوي، على الرغم من التقلبات في أسواق رأس المال وصعوبة الظروف التشغيلية لبعض استثماراتها. وما زالت الشركة تركز في استراتيجيتها على توظيف رأس المال بكفاءة عالية في المجالات التي نمتلك بها خبرات كبيرة مع رؤية واضحة لأحداث السيولة والتي ستوفر القيمة المجزية لمساهمينا.

وقال مايكل راينز، الرئيس التنفيذي للشركة : في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتقلبات أسواق رأس المال، يبذل فريق «الواحة كابيتال» قصارى جهده لضمان الحفاظ على مرونة الشركة، وأن تتمتع بمكانة قوية تمكّنها من تحقيق النمو خلال السنوات المقبلة.