«دبي للاستثمار» تستحوذ على شركتي شحن في كينيا

المصدر: دبي - أشرف رفيق

فتحت مؤسسة دبي للاستثمار، ذراع حكومة دبي الاستثمارية الرئيسة، أول شركة للشحن في كينيا، وقامت من خلالها بالاستحواذ على شركتين محليتين للشحن هناك، وفق ما نقلته بلومبرغ عن بيان من سلطة حماية المنافسة في كينيا.

وأضافت بلومبرغ أن الشركة التي تحمل اسم كينيا العالمية للشحن، استحوذت على شركة إنشكيب لخدمات الشحن البري والجوي الكينية، وشركة دوديل آند كومباني شرق أفريقيا.

وتوقّعت سلطة حماية المنافسة الكينية أن يواجه الكيان الناشئ عن دمج الشركتين المنافسة من شركات ولاعبين كبار آخرين مثل سيجنون للشجن وكينيا المحدودة للشحن وكينفرفرايت للشحن. وارتفعت عائدات الشحن في كينيا 6.3% لتصل إلى 352.2 مليار شلن كيني ( 3.52 مليارات دولار) عام 2017 وفق بيانات مكتب الإحصاء الكيني.