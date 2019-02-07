دبي تتصدر مدن العالم في منازل العطلات

المصدر: دبي- أشرف رفيق

تصدّرت دبي مدن العالم بنسبة منازل العطلات إلى إجمالي العقارات في العام الماضي، حسب تقرير «نايت فرانك» للاستشارات العقارية.

وتفوّقت دبي على مدن نيويورك وسيدني ولندن وباريس وسنغافورة وهونغ كونغ، وهي المدن الرئيسة الواردة في التقرير. وبلغت نسبة منازل العطلات في دبي 10766 وحدة، أو 2% من إجمالي العقارات في المدينة، كما تمثل تلك المنازل 12.5% من إجمالي عدد الغرف الفندقية في دبي.

وأضاف التقرير، أنه من بين هذا العدد من منازل العطلات، كان هناك 61% منها منازل أو شقق، ونسبة 31% غرف خاصة، والنسبة الباقية (8%) غرف مشتركة. والغالبية العظمى من منازل العطلات أو نسبة 61% منها عبارة عن شقق من غرفة نوم واحدة، تليها الاستوديو بنسبة 13%، ثم الوحدات من غرفتي نوم بنسبة 17%.