الإمارات ضمن الـ 10 الكبار في الاستثمارات السياحية

المصدر: دبي - أشرف رفيق

احتلت الإمارات المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الاستثمارات الأجنبية في السياحة، وحلت في المركز الثامن بين العشر الكبار في العالم في استقطاب الاستثمارات في المشاريع السياحية وتفوّقت على كل من المكسيك وسنغافورة.

جاء ذلك في تقرير الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال السياحة 2013 - 2018 الصادر عن مجلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة (إف دي أي) التابعة لمؤسسة فاينانشال تايمز المالية. وجاءت بريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والهند وإسبانيا في المراكز السبعة الأولى عالمياً.

وجذبت الإمارات في الفترة المذكورة استثمارات سياحية أجنبية مباشرة في 61 مشروعاً ووفرت تلك المشاريع 6800 وظيفة في الإمارات، وبلغ حجم الاستثمارات فيها 4.2 مليارات دولار. وجذبت الإمارات نحو ثُلث إجمالي الاستثمارات السياحية في الشرق الأوسط وأفريقيا بينما حصلت على 30 % من إجمالي الوظائف المتوفرة من السياحة و30.65% من إجمالي تدفقات الاستثمار أيضاً.