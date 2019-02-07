«الاتحاد» نحو جمع 500 مليون دولار

المصدر: دبي - رويترز

قال مصدران مطلعان إن الاتحاد للطيران التابعة لحكومة أبوظبي تخاطب بنوكاً لجمع أكثر من 500 مليون دولار لتمويل تسليمات 4 طائرات بوينج 787 دريملاينر طلبتها من قبل.

وقال المصدران إن الشركة الحكومية طلبت مقترحات البنوك الأسبوع الماضي بشأن التمويل الذي من المرجح أن يجري عبر قروض ثنائية أو قروض تشمل مجموعة صغيرة من البنوك. ومن الشائع لشركات الطيران أن تخاطب البنوك لدعم تمويل تسليمات الطائرات.

وقال المصدران إن أجل سداد قروض طائرات بوينج 787 عادة ما يكون 12 عاماً. وأضافا أن التمويل ستوفره بنوك في أبوظبي على الأرجح.