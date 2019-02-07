5 مليارات درهم لإنشاء 10 جزر اصطناعية لـ«أدنوك»

المصدر: أبوظبي - البيان

أرست شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عقداً بقيمة 5 مليارات درهم لإنشاء 10 جزر اصطناعية ضمن مرحلة التطوير الأولى لامتياز «غشا» البحري، على شركة الجرافات البحرية الوطنية بعد مناقصة اتسمت بالتنافسية، موضحةً أن المشروع يحقق قيمة محلية مضافة بنسبة تزيد على 70% من قيمة العقد.

وستقوم «الجرافات البحرية» بإنشاء 10 جزر اصطناعية وجسرين، إضافة إلى توسعة إحدى الجزر القائمة «جزيرة القاف».

ويستغرق تنفيذ المشروع 38 شهراً، وسيوفر البنية التحتية اللازمة لعمليات التطوير والحفر والإنتاج في امتياز «غشا» العملاق للغاز الحامض، الذي يضم حقول «الحِيل» و«غشا» و«دلما» و«نصر» و«مبرز» البحرية.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع في ذروة عملياته الإنشائية أكثر من 3.500 فرصة عمل.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: إن العقد يسهم في تسريع تطوير امتياز «غشا» العملاق الذي يعد جزءاً رئيساً من استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي الهادفة إلى تأمين إمدادات اقتصادية ومستدامة من الغاز، ويعد هذا المشروع واحداً من أكبر مشاريع الغاز عالي الحموضة على مستوى العالم، وسيسهم بشكل مباشر في تمكين الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز مع إمكانية التحول إلى مصدّرٍ له».

وتحقق الجزر الاصطناعية في المياه الضحلة وفورات كبـــيرة في التكاليف وكذلك حماية البيئة، فهي تتيح المجال لاستخدام الحفارات البرية منخفضة التكلفة بدلاً من الحفارات البحرية ذات التكلفة العالية، كما توفر مرونة أكبر في عمليات الحفر الممتد لأعماق بعيدة، وتسهم الجزر كذلك في الاستـــغناء عن حفر أكثر من 100 موقع للآبار.

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