11813 مطعماً ومقهي في دبي .. والسوق تطلب المزيد

المصدر: دبي ـ البيان

ارتفع إجمالي عدد المطاعم والمقاهي العاملة في إمارة دبي حتى نهاية 2018 إلى 11813 مطعماً ومقهى بزيادة إجمالية بلغت 1109 في هذا العام بواقع 641 مطعماً و410 مقاهٍ، وبمعدل نمو 9.7% مقارناً بالعام 2017، الذي سجلت فيه الزيادة 1011 مقهى ومطعماً، ما يعني أن السوق لا تزال قادرة على استيعاب المزيد.

وأوضح تقرير أصدره قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أمس، أن الجنسيات العشر التي تصدرت تراخيص المطاعم والمقاهي في دبي شملت: الهند، وباكستان، ومصر، والمملكة المتحدة، والكويت، ولبنان، والأردن، والسعودية، وإثيوبيا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب التقرير فإن العدد الإجمالي للعمالة في المطاعم والمقاهي في دبي وصل إلى 151127 عاملاً.

وتعد المــطاعم والمقاهي التابعة للعلامات التجارية المعروفة ســواء العالمية أو الإقليمية العاملة في الإمارة مــن الأماكن التي تستقطب سكان دبي وزوارها.

ويعد قــطاع المطاعم والمقاهي الأسرع نمواً في المنطـــقة، وخصوصاً في دبي في ظل الزيادة الســكانية والنمو السياحي القوي والزيادة المطردة في أعداد الزوار من مختلف أنحاء العالم، والتطور الدائم للمرافق السياحية والخدمية في الإمارة، إلى جانب نمط الحياة العصري الذي يدعم الإقبال على المطاعم والمقاهي بمختلف أنواعها.

وتشكل المطاعم والمقاهي جزءاً من الثقافة الاجتماعية، وهذا يعني أنه رغم أعدادها الكبيرة فإنها تحظى بالربح وبقاعدة ثابتة من العملاء من مختلف الجنسيات، والأعمار، والأفراد من عائلات وموظفين وطلاب، طالما تُقدم مستوى رفيعاً وراقياً من المأكولات والمشروبات المتنوعة، والأهم من ذلك الخدمة المتميزة.

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