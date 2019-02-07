76 % حصة الإمارات من المشاريع الصناعية الخليجية

المصدر: دبي - وائل الخطيب

هيمنت الإمارات على سوق المشاريع الصناعية في دول التعاون واستحوذت على 76 % من إجمالي قيمة المشاريع المنجزة على مستوى دول التعاون 2018.

وذكر تقرير نشرته ميد، أمس، أن القيمة الإجمالية للمشاريع الصناعية المنجزة في دول التعاون بلغت 7.5 مليارات دولار عام 2018، استحوذت الإمارات على 5.7 مليارات دولار منها، موضحاً أن التركيز على المعادن، الذي شكّلته استراتيجية دبي الصناعية، التي تم إطلاقها في يونيو 2016 أسهم في تمكين الإمارات من الهيمنة على سوق المشاريع الصناعية في دول التعاون خلال السنوات الأخيرة.

وكان أكبر مشروع تم إنجازه عام 2018 مصفاة الطويلة للألومينا وبميزانية تصل إلى ملياري دولار، كانت قيمتها تزيد 4 مرات تقريباً عن أي مشروع صناعي آخر تم إنجازه في منطقة دول التعاون . وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 4 ملايين طن سنوياً، ويقع بالقرب من منطقة خليفة الصناعية في أبوظبي.