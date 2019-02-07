50 مؤسسة تقدّم فرصاً بالمعرض الوطني للتوظيف

المصدر: الشارقة - وام - البيان

افتتح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، فعاليات النسخة الـ 21 من المعرض الوطني للتوظيف 2019 الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة، ويستمر ثلاثة أيام، بمشاركة 50 مؤسسة حكومية وخاصة.

وقام سموهما بجولة تفقدية في مختلف أجنحة المعرض، التقيا فيها بعدد من مسؤولي الجهات المشاركة، واطلعا منهم على مجالات التوظيف وفرص العمل وبرامج التدريب التي توفرها المؤسسات المشاركة للمواطنين وللخريجين والخريجات الإماراتيين.

واستمع سمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة يرافقه سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، خلال الجولة، إلى شرح من المسؤولين المرافقين عن التطورات التي شهدتها هذه الدورة من المعرض التي تقام بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبالتعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، ودائرة الموارد البشرية، وتركز على 3 محاور رئيسية، هي التطوير المهني، والتدريب، ووظائف المستقبل.

كما تعرف سموهما من مسؤولي أجنحة المعرض إلى ما توفره مؤسساتهم من فرص متنوعة لتعزيز مؤهلات الخريجين الإماراتيين، وإلى شرح عن أبرز ما حققته المصارف وشركات التأمين والتمويل والصرافة في مجال التوطين.

وعقب الافتتاح الرسمي للمعرض، شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي حفل «جائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي» للعام 2018، حيث قام سموه بتكريم عدد من الشخصيات والمؤسسات والمصارف المتميزة التي بذلت جهوداً بارزة في مجال التوطين وحققت أعلى نسبة على هذا الصعيد، بجانب تمكين الموارد البشرية وتعزيز استثمار طاقاتها في سوق العمل.

وكرّم سموه الشريك الاستراتيجي، وهو المعرض الوطني للتوظيف، وتسلّم التكريم سيف المدفع الرئيس التنفيذي لإكسبو الشارقة، كما كرّم المصارف التي حققت أعلى نسبة توطين وجائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي وجائزة أفضل رئيس تنفيذي للتوطين.

جوائز

وسلّم سموه الفائزين جوائز لجنة تنمية الموارد البشرية، حيث فاز بالفئة الأولى وتشمل الجهات التي يبلغ إجمالي عدد الموظفين فيها من 1000 موظف فما فوق، بنك دبي الإسلامي، وتسلّمها عبيد الشامسي رئيس إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية، وبنك الاتحاد الوطني، وتسلّمتها صبيحة الظفري نائب الرئيس ومدير منطقة العين للبنك، وبنك رأس الخيمة الوطني، وتسلّمها أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للموارد البشرية.

وفاز بجائزة الفئة الثانية - إجمالي عدد الموظفين من 500 - 1000 موظف - البنك العربي المتحد، وتسلّمها محمد النعيمي الرئيس التنفيذي بالإنابة، بينما فاز بجائزة الفئة الثالثة - إجمالي عدد الموظفين حتى 500 - مصرف الإمارات الإسلامي، وتسلّمها صلاح أمين الرئيس التنفيذي للمصرف.

كما فاز بجائزة أفضل رئيس تنفيذي للتوطين في القطاع المصرفي والمالي محمد الأميري الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، وتسلّمت الجائزة نيابة عنه فيروزة المرزوقي رئيس الموارد البشرية بالمصرف، بينما فازت بجائزة المرأة المتميزة السنوية كل من عزيزة علي عبد الله مدير إقليمي من مصرف الشارقة الإسلامي، وجميلة أحمد الكعبي مدير الأفرع من بنك الاتحاد الوطني.

حضر مراسم افتتاح المعرض وتوزيع الجوائز إلى جانب سموهما الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.

كما حضر عبد الله العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وطارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة، وجمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، وسيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، ومحمد أمين مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالوكالة، وعدد من رؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية، وأعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة والقيادات المصرفية.

ورفع الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، على رعايته فعاليات المعرض الوطني للتوظيف، مؤكداً حرص الدائرة على ترجمة رؤية وتوجيهات سموه بتسخير كل الإمكانات والجهود لدعم الموارد البشرية الوطنية وإعدادها وتأهيلها وتدريبها معرفياً ومهنياً، كونها محور التنمية وأساس استدامتها.

وقال بن خادم إن دائرة الموارد البشرية تضع الخطط والمبادرات الاستراتيجية في إطار شامل لتوظيف الكوادر الوطنية، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة وبما يواكب المبادرات الداعمة للتوطين في الدولة ويُحقق رؤيتها الاستراتيجية.

مضيفاً أن الدائرة تسير بخطوات مدروسة نحو تعزيز سياسة التوطين في القطاعات الاقتصادية المختلفة وزيادة نسبة المواطنين في هذه القطاعات، وتقديم البرامج التدريبية والإرشادية لتحفيز الباحثين عن عمل للعمل في مؤسسات القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الدائرة سخّرت جميع مواردها وطاقاتها لتقديم أعلى مستويات الجودة في خدماتها المُقدّمة للباحثين عن عمل، الذين يمثلون أولوية اهتمامها.

برنامج تدريبي مجاني

وأعلن جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية ومقرر لجنة تنمية الموارد البشرية بالقطاع المصرفي والمالي، إطلاق المعهد برنامجاً تدريبياً مجانياً للمواطنين خاصاً لاجتياز «الآيلتس»، الذي يعد من أهم المهارات الأساسية للراغبين في العمل بالقطاع المصرفي لكون طبيعية العمل تستدعي الإلمام باللغة الإنجليزية.

مؤكداً أن الهدف من المنح الدراسية هو الارتقاء بمستوى الكوادر الوطنية وإتقانهم اللغة الإنجليزية وتعزيز مهاراتهم فيها لمساعدتهم على مواجهة تحديات العمل في المستقبل ومواكبة متطلبات سوق العمل بالقطاع المصرفي، موضحاً أنه بإمكان الراغبين من مواطني الدولة التسجيل عبر منصة معهد الإمارات للدراسية المصرفية خلال فترة المعرض.

دبي الإسلامي

وقال عبيد الشامسي، رئيس الموارد البشرية والشؤون الإدارية في بنك دبي الإسلامي: وصلت نسبة التوطين في بنك دبي الإسلامي خلال العام 2018 إلى 44.8% بدءاً من المناصب الإدارية في الفروع وصولاً إلى المناصب القيادية العليا، وقد نجح البنك في تحقيق معدلات التوطين بحسب متطلبات المصرف المركزي.

ونتطلع إلى تعزيز نمو هذه النسبة خلال العام الجاري، مستفيدين من مشاركتنا في المعرض، وذلك عبر استقطاب وتوظيف المواهب الإماراتية الطموحة ومساعدتها على تحقيق التقدم الوظيفي في البنك بكفاءة واقتدار.

مواعيد

ويستقبل المعرض الذي يستمر لغاية الغد زواره اليوم من 10 صباحاً ولغاية 8 مساءً. ويوم الجمعة 8 فبراير من 4 عصراً ولغاية 8 مساءً، وتم تخصيص فترة للإناث اليوم فقط بين الساعة 10 صباحاً و2 بعد الظهر.

موارد الشارقة: تعيين 1914 مواطناً في 2018

كشفت دائرة الموارد البشرية بالشارقة عن إحصاءات ومؤشر التوظيف في عام 2018 بمنصة الدائرة الحكومية، حيث أظهرت الإحصاءات أن عدد المعينين خلال العام الماضي بلغ 1914 مواطناً ومواطنة، وبيّنت أعداد المنتسبين للبرامج التأهيلية من شريحة الباحثين عن عمل الذين بلغ عددهم 5736 باحثاً وباحثة عن عمل، كما أظهرت الإحصاءات أن أعداد المتدربين ميدانياً بلغت 983 متدرباً ومتدربة.

وبالنسبة للبرامج التطويرية الموجهة إلى موظفي الجهات الحكومية، فقد وصل عدد منتسبيها إلى 7369 موظفاً وموظفة.

كما تم طرح مؤشرات وإحصاءات برنامج «وفر» لخصومات موظفي حكومة الشارقة، التي أظهرت أن عدد الشركات والمؤسسات التي تم التعاقد معها للانضمام للبرنامج خلال الفترة من 2013 ــ 2018 بلغ 103 شركات ومؤسسات.

وتقدم منصة الدائرة خلال أيام المعرض العديد من الخدمات الموجهة للمواطنين الباحثين عن عمل من مختلف التخصصات والمؤهلات الدراسية . أبرزها استقبال طلبات الباحثين عن عمل عبر خدمة التسجيل الفوري في خدمة التوظيف الإلكتروني بالدائرة .

والرد على كافة الاستفسارات، وتقديم المشورة المهنية بشأن متطلبات سوق العمل المستقبلية، وإجراء عمليات تحديث البيانات للباحثين المسجلين في الدائرة، والتعريف بمنهجية الدائرة المتبعة في التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لدعم الباحثين عن عمل في مجال التسجيل والتأهيل والتدريب الميداني والترشيح للمقابلات الوظيفية .

وتضم منصة الدائرة الجهات والهيئات والدوائر التابعة لحكومة الشارقة المشاركة في المعرض وهي: هيئة البيئة والمحميات الطبيعية ومجلس الشارقة للتعليم ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة الأشغال العامة ودائرة الموانئ البحرية والجمارك ودائرة التخطيط والمساحة وهيئة مطار الشارقة الدولي ومجلس الشارقة للتخطيط العمراني ودائرة التسجيل العقاري ودائرة شؤون الضواحي والقرى .