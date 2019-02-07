28.9 % ارتفاع أرباح دار التأمين في 2018

المصدر: أبوظبي- البيان

حققت دار التأمين صافي أرباح بلغ 10.64 ملايين درهم خلال عام 2018 وهو أعلى بنسبة 28.9% مقارنة مع 8.12 ملايين درهم للعام السابق، ما يبشّر بالنمو المستمر للأرباح في المستقبل القريب. وأوصى مجلس الإدارة بمناقشة مقترح توزيع أرباح نقدية للمرة الأولى منذ التأسيس خلال اجتماع الجمعية العمومية القادم.

وقال محمد القبيسي، رئيس مجلس إدارة دار التأمين: رغم المنافسة الشديدة والضغوطات المرتفعة على تكاليف الدخل، تمكنت الشركة من تحقيق نمو ملحوظ عاماً بعد عام بنسبة 28.9%، ويعود الفضل بذلك إلى سلسلة من الإجراءات الاستراتيجية والتكتيكية المخططة بعناية والمنفذة في جميع خطوط الأعمال. ونحن واثقون بالحفاظ على نُموّنا لعام 2019 والمستقبل.

وارتفعت العوائد الاستثمارية إلى 4.36 ملايين درهم لعام 2018 مقارنة مع 2.89 مليون درهم للعام السابق، وذلك من خلال قيام دار التأمين بالاستثمار في العقارات ذات عوائد إيجار عالية خلال الربع الأول من 2018. كما أن إجمالي أصول الشركة من النقد وما يعادله شكلت 19.4% من إجمالي أصول الشركة للفترة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018، مجسدة ثبات موقع الشركة المالي.

وبالنسبة إلى النفقات الإدارية والعامة، فقد ارتفعت خلال هذه الفترة مقارنة بالعام السابق، ولكنها ضمن الميزانية المحددة لعام 2018. وطبقت الشركة نظام الضرائب ذات القيمة المضافة التي تم تطبيقها في الدولة في أول يناير 2018، ما أدى إلى زيادة النفقات الجارية بشكل ملحوظ خلال العام 2018 والتي بلغت 2.96 مليون درهم، بأثر رجعي عن وثائق صدرت خلال سنة 2017 وامتد أثرها لسنة 2018، وذلك طبقاً لقوانين ضريبة القيمة المضافة المتّبعة في الدولة.

وقامت دار التأمين بتوسيع شبكة أفرعها داخل الدولة خلال عام 2018، من خلال افتتاح فرعين جديدين أحدهما في ديرة- دبي، والآخر بمنطقة المرور- أبوظبي. وبذلك يرتفع عدد فروعها داخل الدولة إلى 8 أفرع إضافة إلى المكتب الرئيس في أبوظبي.

وقال محمد عثمان، الرئيس التنفيذي لدار التأمين: متفائلون بنمو الأرباح في المستقبل القريب. وسنمضي قدماً لزيادة أرباحنا من خلال أنشطتنا التأمينية والقيام بالتحسين المستمر لإمكانات الاكتتاب في المخاطر وتعزيز عمليات إدارة المطالبات.