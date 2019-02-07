مؤسسة تنمية المشاريع و«جمبو» توقّعان مذكرة لدعم التصنيع ثلاثي الأبعاد

المصدر: دبي- البيان

وقّعت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي مذكرة تفاهم مع جمبو للتصنيع ثلاثي الأبعاد، وهي جزء من مجموعة جمبو، وذلك بهدف تعزيز المعرفة لأعضاء المؤسسة حول هذه التكنولوجيا، ويأتي ذلك تماشياً مع رؤية الدولة وإمارة دبي في أن تصبح مركزاً دولياً رائداً في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول العام 2030.

وتنص الاتفاقية على تدريب وإرشاد أعضاء المؤسسة حول هذه الحلول التكنولوجية، كما سيحصل الأعضاء على إمكانية الاستفادة من منشأة الطباعة ثلاثية الأبعاد في جمبو للتصنيع وتطبيق هذه التقنيات.

وتسعى المؤسسة بالتعاون مع مجموعة جمبو إلى دعم أعضائها من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع، من خلال توظيف أحدث التقنيات، واعتماد التصنيع ثلاثي الأبعاد ضمن مشاريعهم في قطاعات، مثل: الهندسة المعمارية والرعاية الصحية والتعليم والسيارات وغيرها، لتحقيق إنتاجية وقيمة تكنولوجية مضافة في أعمالهم التوسعية، مما يعزز ذلك من العائد على اقتصاد دبي ودولة الإمارات بشكل عام.

وقع المذكرة بمقر المؤسسة في قرية الأعمال عبد الباسط الجناحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأرفيند أغراوال، الرئيس التنفيذي لمجموعة جمبو.

وقال الجناحي: «تسعى المؤسسة إلى رفع آفاق التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وتبني مختلف الحلول الرقمية والذكية، في سبيل تحقيق اقتصاد مستدام مبني على المعرفة. وتعاوننا مع مجموعة جمبو التي تعد واحدة من أبرز الجهات المتخصصة في التصنيع ثلاثي الأبعاد، يتوافق مع استراتيجيتنا الرئيسية المتمثلة في دعم وتعزيز تنافسية المشاريع الوطنية ».

خدمات

تخطط جمبو لتوفير عدّة خدمات تتمثل في الطباعة ثلاثية الأبعاد على البلاستيك، والطباعة ثلاثية الأبعاد على المعدن، والطباعة ثلاثية الأبعاد للإنشاءات. كما تحرص جمبو على اعتماد أحدث التقنيات في هذا المجال لتعزيز الطلب على تقنيات التصنيع ثلاثي الأبعاد، تماشياً مع رؤية الدولة وإمارة دبي في أن تصبح مركزاً دولياً رائداً في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول العام 2030.