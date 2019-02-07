كلية دبي للسياحة تدخل تحسينات على برنامجي «خبير» و«نهج دبي»

المصدر: دبي - البيان

تواصل كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، تطوير إمكانات التدريب وبرامجها المتعلقة بخدمة وعلاقات المتعاملين، وذلك عبر إجراء تحسينات وتحديثات على برنامجي «خبير دبي» و«نهج دبي» اللذين أطلقتهما الكلية في عام 2017 ضمن مبادراتها للتعليم الإلكتروني. وتعد تلك البرامج اليوم أدوات أساسية للتدريب على خدمة العملاء واكتساب خبرات ومعلومات حول آخر تطوّرات القطاع السياحي في دبي.

وشهدت البرامج التدريبية تفاعلاً من قبل العاملين في قطاع السياحة وشبكة الشركاء من حول العالم، حيث بلغ عدد المشاركين في تلك البرامج أكثر من 30 ألف شخص.

وقال عيسى بن حاضر، المدير العام لكلية دبي للسياحة: «خبير دبي» و«نهج دبي» من المنصات والبرامج التي تعكس استثمارنا المستمر في التقنيات المبتكرة، والتي تسهم في تطوير المعرفة للارتقاء بقدرات الكوادر البشرية العاملة في القطاع، وهي تعد اليوم أدوات أساسية تساعدنا على تحقيق استراتيجية السياحة 2022-2025، حيث تضمن للعاملين في القطاع تقديم خدمات تلبي تطلعات الزوار، وذلك في الوقت الذي نستعد فيه للترحيب بأعداد متزايدة من الزوار خلال السنوات المقبلة.

ويقدم برنامج التدريب «خبير دبي» واجهة مستخدم تفاعلية تتيح لوكلاء السفر حول العالم الحصول على آخر التحديثات من أخبار ومعلومات وتطورات في قطاع السياحة بدبي، فضلاً عما يقدمه من رؤية شاملة لوكلاء السفر تساعدهم على إعداد برامج سياحية جذابة للزوار الدوليين الراغبين في زيارة دبي.

وتتضمن آخر التحديثات التي طرأت على البرنامج تحسينات لواجهة المستخدم تتوفر الآن بـ 14 لغة في 40 دولة. ويعتمد برنامج أسلوب الألعاب الإلكترونية التي تتضمن عنصر المنافسة.

ويهدف برنامج «نهج دبي» إلى تطوير قدرات العاملين في قطاع السياحة الذين تستلزم مهامهم الوظيفية التعامل مباشرة مع زوار الإمارة في العديد من الأماكن والمواقع والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر المنشآت الفندقية وقطاع التجزئة والنقل.