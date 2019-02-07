بنك الإمارات دبي الوطني يطلق منصة «ذا لونش باد» لتسهيل الصفقات

المصدر: دبي - البيان

أطلق قسم الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الإمارات دبي الوطني مؤخراً منصة «ذا لونش باد»، التي تمثل مفهوماً مبتكراً سينطلق من المنطقة لرصد ألمع أفكار الشركات الناشئة، وتوفير حلقة وصل تربط بينها وبين المستثمرين في المشاريع الرائدة وغيرهم من الراغبين في الاستثمار بالفرص الجديدة في مراحلها الأولى.

وتعد «ذا لونش باد» أول منصة من نوعها في المنطقة لتسهيل الصفقات بدعم من البنك، لتوفر لرواد الأعمال فرصة استعراض أعمالهم والتقديم على رأس المال الأولي أو التمويل بهدف دعم النمو أمام نخبة من المستثمرين العالميين وشركات رأس مال المشاريع.

وقال أحمد المرزوقي، نائب رئيس تنفيذي أول والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني: «تأتي المنصة تأكيداً على التزامنا الراسخ بدعم رواد الأعمال الصاعدين بالمنطقة عبر تسهيل الوصول إلى المستثمرين العالميين، وتعريف عملائنا بالفرص الاستثمارية الجديدة والجذابة».

وشهدت النسخة الأولى من منصة «ذا لونش باد»، منافسة محتدمة بين 25 شركة، منها شركات ناشئة وأخرى في طور التأسيس، حيث تم اختيار خمس شركات منها لتقديم أعمالها أمام ثلاثة مستثمرين عالميين خلال حدث أقيم في دبي بحضور عدد من عملاء الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الإمارات دبي الوطني.

والمشاريع الخمسة التي تم اختيارها هي سيز، وهو تطبيق للهواتف المتحركة يهدف إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير أتمتة كاملة لعملية البحث عن السيارات وشرائها، وستريت لايف دي إكس بي، وهو تطبيق للمساعدة أثناء السفر حسب الطلب، وسيبي وهي خدمة اشتراك مسبقة الدفع لعشاق القهوة في شبكة من المقاهي المستقلة بالإمارات، وويف نوت وهو تطبيق تعارف اجتماعي صوتي يتيح للمستخدمين تسجيل المقاطع الصوتية ومشاركتها والإصغاء لها، وجيب وهي وسيلة دفع توفر آلية ائتمانية فورية للمتسوقين عبر الإنترنت ممن لا يمتلكون حسابات مصرفية