جمارك دبي تحتفي بأعضاء المجلس الاستشاري في معرض واحة السجاد

المصدر: دبي- البيان

نظمت جمارك دبي احتفالية لمجموعات العمل والتجارة أعضاء المجلس الاستشاري في معرض واحة السجاد بمنطقة سيتي ووك بدبي، وذلك بمناسبة حصول الدائرة على أعلى نسبة في سعادة المتعاملين بين كل دوائر حكومة دبي بواقع 97.49% في مؤشر دبي الذكية للعام 2018.

وثمن أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي دور المجلس الاستشاري في اعتلاء جمارك دبي قمة استثنائية على مؤشر سعادة المتعاملين، مؤكداً أن مجموعات العمل والتجارة شركاء في هذا النجاح الذي لم يكن ليتحقق لولا آراؤهم ومقترحاتهم من خلال الاجتماعات الدورية مع المجلس الاستشاري، مشيراً إلى أن خدمات جمارك دبي المتطورة، والتي تواكب تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة أسهمت بشكل مباشر في تلبية متطلبات العملاء وتحقيق سعادتهم، نحو جعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم.

حضر الاحتفالية رؤساء مجموعات: قطع غيار السيارات، تجارة التجزئة، الخضار والفواكه، مواد البناء، مجموعة دبي للكمبيوتر، مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، مجموعة دبي للأقمشة وسوريش كومار، رئيس مجلس الأعمال الهندي المهني، ومجموعة الإلكترونيات، واللجنة الوطنية للشحن والإمداد، مجموعة دبي لوكلاء الملاحة.

واصطحب مدير جمارك دبي وعدد من مديري الإدارات والمراكز الجمركية الحضور في جولة تعريفية بمعرض واحة السجاد الذي تنظمه جمارك دبي تحت شعار «حيث يلتقي الفن والإبداع» للفترة من 20 يناير إلى 14 فبراير على امتداد 26 يوماً، ويقام على مساحة 3100 متر مربع، في منطقة سيتي ووك لجذب أكبر عدد من الزوار والسياح، ويضم المعرض 15 ألف قطعة سجاد بقيمة مليار درهم، موزعة على 39 منصة عرض إضافة إلى منصة خاصة للتوعية بطرق تنظيف السجاد وصيانته.

وقال مدير جمارك دبي للحضور: إن الهدف من المعرض الذي منذ انطلاقه في عام 1996 وحتى اليوم وعلى امتداد 24 عاماً هو تعزيز تجارة السجاد، وجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع من التجارة بما يدعم إيرادات التجار والتجارة وترسيخ دبي عاصمة للاقتصاد العالمي.

وشهدت الاحتفالية مشاركة رؤساء مجموعات العمل والتجارة في تشكيل «لوحة التسامح»، والتي تتصدر المشهد في المعرض، كما تم التقاط الصور التذكارية مع أغلى سجادة بالمعرض وتبلغ قيمتها نحو 1.8 مليون درهم وتتميز بمواصفات خاصة، حيث تحتوي على كيلو غرامين من الذهب والفضة.