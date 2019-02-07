3 مشاريع بتكلفة 400 مليون بمحفظة سامانا في الربع الأول 2019

المصدر: دبي- البيان

أعلنت سامانا العقارية، وهى جزء من مجموعة شركات سامانا، اكتمال مشروعها السكني «سامانا غرينز» كاملاً من النواحي الإنشائية بنسبة 100 %، حيث يوفر المشروع الذي تبلغ تكلفته 75 مليون درهم، وهو عبارة عن مشروع ملكية للتملك الحر، ويتألف من 131 وحدة سكنية، وسيتم تسليم المشروع بحلول أبريل 2020، قبل ستة أشهر من استضافة معرض إكسبو 2020 في دبي.

ويقع مشروع سامانا غرينز، في منطقة أرجان، أمام حديقة ميراكل. ويحيط بالمشروع المدينة الرياضية، ودبي هيلز، ودائرة قرية جميرا، إلى جانب عدد من المدارس والمستشفيات الدولية والخدمات المتعددة.

و«سامانا هيلز» هو المشروع الثاني في محفظة سامانا هذا العام، بتكلفة 110 ملايين درهم، ويقع أيضاً في منطقة أرجان، ويتألف من 202 وحدة سكنية موزعة على 5 طوابق، ومن المقرر تسليمه في عام 2022.

ويأتي المشروع الأخير بمحفظة سامانا العقارية بتكلفة 140 مليون درهم في منطقة استوديو سيتي، ويضم 200 وحدة على 5 طوابق، ومن المتوقع انتهاؤه عام 2020، وتسليمه عام 2021.