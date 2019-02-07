«بريك بلك» الشرق الأوسط يعزز تمكين المرأة في القطاع البحري

المصدر: دبي - البيان

يسعى مؤتمر ومعرض «بريك بلك» الشرق الأوسط في دورته الرابعة، والتي تقام تحت رعاية معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، على مدى يومي 11 و12 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي المساهمة في تعزيز مكانة المرأة في القطاع البحري عبر تقديم مجموعة من القيادات النسائية الملاحية في المنطقة.

وقالت المهندسة حصة المالك، المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية: من خلال دمج الحضور القوي للنساء المتخصصات في القطاع البحري واللواتي يلعبن أدواراً قيادية في الدورة الرابعة للحدث هذا العام، يؤكد مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط على الأهمية الكبيرة لمفهوم المساواة بين الجنسين في الصناعة.

فالمرأة لا تعمل فقط على تمكين الجيل الحالي من المتخصصين في القطاع لمواصلة التطور والنمو، وإنما أيضاً تلهم بنجاحها تشكيل قيادات بحرية في المستقبل، ويمثل تركيز هذه الفعالية على هذا الجانب خطوة تجدر الإشادة بها، فتمكين المرأة سيساعد في بناء اقتصاد مزدهر عالمياً، وهو ما نسعى إلى تحقيقه جميعاً من خلال تطوير صناعة آمنة ومستدامة في الشحن البحري.