«دي إكس بي إنترتينمنتس»: تأجيل «سيكس فلاجز دبي» في الوقت الراهن

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة دي إكس بي إنترتينمنتس عدم المضي قدماً في «سيكس فلاجز دبي» في الوقت الراهن. وكان مجلس إدارة الشركة أعلن في أغسطس من العام 2018 إجراء دراسة استراتيجية لخطة تطوير المشاريع المستقبلية، وذلك لضمان القيمة للمساهمين من خلال الإدارة الحكيمة لرأس المال، التي تشمل أعمال التطوير الخاصة بمشروع «سيكس فلاجز دبي».

وقالت الشركة في بيان لها أمس، إنه في الفترة الأخيرة أسفرت بعض الإجراءات المتخذة من قِبل شركة «سيكس فلاجز» بما في ذلك تواصلها مع البنوك، عن إثارة التساؤلات المتعلقة بإعادة تقييم الأداء المالي والتوقعات الخاصة بمشروع «سيكس فلاجز دبي»، ونتيجة لذلك فإن التسهيل البنكي المخصص لتطوير مشروع «سيكس فلاجز دبي» لم يعد متاحاً وبناءً عليه فإنه لا يمكن المضي قدماً في المشروع في الوقت الراهن.

وأضاف البيان أن الشركة تعكف على تعديل مراجعتها الاستراتيجية بناءّ على هذه المعطيات، وسيتم إعلان نتائج التقييم في الوقت المناسب.