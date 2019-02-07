«أبوظبي للفنادق»: استحواذنا على فنادق بدبي يعزز موقعنا بالقطاع السياحي

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

قالت شركة «أبوظبي الوطنية للفنادق» إن عملية الاستحواذ على الفنادق الخمسة في دبي ستساعد على تعزيز موقع الشركة في قطاع الفنادق بالدولة.

وأضافت الشركة، في تقرير مجلس الإدارة عن العام الماضي، إنها ستواصل العمل على تنمية وتطوير قطاع السياحة في أبوظبي، مشيرة في الوقت ذاته إلى مواصلة اتباع نهج تقليل التكاليف التشغيلية وتحقيق نمو في قيمة حقوق المساهمين.

وأوضحت أنها حققت إيرادات بقيمة 1.13 مليار درهم وصافي ربح 241 مليون درهم في العام الماضي 2018، وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 13% من قيمة رأس المال.

وحقق قطاع الفنادق إيرادات بلغت 731 مليون درهم في العام الماضي، وصافي ربح بلغ 103 ملايين درهم بانخفاض بنسبة 12% مقارنة بـ2017، وذلك بسبب التباطؤ في السوق، فيما ساهمت سياسات توفير التكاليف المؤثرة في الحفاظ على هامش الربحية بنسبة 14% من إيرادات القطاع.

وحققت إيرادات قطاع التجزئة 146 مليون درهم وصافي ربح 52 مليون درهم بانخفاض بنسبة 36% مقارنة بـ 2017. وبلغت إيرادات شركة الغزال للنقل 287 مليون درهم في العام الماضي بصافي ربح بلغ 8 ملايين درهم، فيما ارتفعت حصة الشركة في أرباح شركة «كومباس» بمبلغ 31 مليون درهم.