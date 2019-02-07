67 خدمة عقارية تقدمها دائرة الأراضي بعجمان

المصدر: عجمان- البيان

أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان، أنه بتوجيهات من القيادة الرشيدة تم اعتماد قرار تصنيف خدمات الدائرة الجديد ليشمل 67 خدمة بدلاً من 114 خدمة عقارية تقدم للمتعاملين.

وتسعى الدائرة من خلال الاعتماد الجديد إلى تعزيز كفاءة و جودة الخدمات المقدمة لضمان تجربة متميزة لمتعاملي الدائرة في سهولة إنجاز المعاملات.

وتتنوع الخدمات بحسب القرار لتشمل العادية والسريعة والتي بلغت نسبتها ما يقارب 97 % من إجمالي خدمات الدائرة وهي لا تتجاوز مدة إنجازها 10 دقائق. أما الخدمات المعقدة والتي بلغت نسبتها 3 % فقط من إجمالي الخدمات فتحتاج إلى يومي عمل لإتمامها. وراعت الدائرة من خلال هذا التصنيف تعدد قنوات الخدمة للمتعامل وسرعة إنجاز المعاملات المطلوبة بما يضمن رضا وسعادة المتعاملين.