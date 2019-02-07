«سَفِلز»: السوق العقاري يميل لصالح المشترين والمستأجرين

المصدر: دبي- البيان

أصدرت «سَفِلز»، شركة الاستشارات العقارية، «التقرير العقاري للإمارات والذي أشار إلى أن السوق يميل لصالح المشترين/‏‏ المستأجرين، حيث يقدم المطورون حالياً برامج وخطط دفع جذابة وميسّرة. وأوضح التقرير أن قطاع العقارات السكنية شهد تراجعاً في طرح الوحدات الجديدة مقارنة بالعام السابق، حيث ركّز مطورو المشاريع العقارية على تجميع عملياتهم وإنجاز المشاريع القائمة والتي لا تزال قيد الإنشاء.

وأشار إلى أن التركيز على»رؤية الإمارات 2021«والخطوات التي اتخذتها الدولة لتحقيق أهدافها، يمكن للسوق العقاري في الإمارات توفير فرص للاستثمار المحلي والعالمي خلال عام 2019 وما بعده.

وقال ستيفن مورجان، الرئيس التنفيذي لسَفِلز الشرق الأوسط:»أجرت حكومة الإمارات عدة تغييرات جريئة ومبتكرة لتحفيز نمو الاقتصاد وتأمين مستقبلها على المدى البعيد، إذ تؤكد استثمارات القطاعين العام والخاص استمرار الإمارات في مسيرتها نحو اقتصاد متنوع وسوق عقاري أكثر نضجاً.

لذلك، بدأنا نشهد عودة التفاؤل في أوساط المستثمرين«. وووصف التقرير الإمارات بأنها»واحدة من أنجح الدول في الشرق الأوسط«، والتي تتحرك نحو المستقبل بخطى جريئة مثل تحرير نظام التأشيرات وزيادة الإنفاق الحكومي على البنى التحتية.

وتشير توقعات البنك الدولي وشركة أوكسفورد إيكونومكس إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات من 2.3 % خلال عام 2018 إلى 2.9 % خلال عام 2019، في حين توقع صندوق النقد الدولي مؤخراً معدلات نمو أعلى وصلت إلى 3.7 % خلال عام 2019.

وأشار التقرير أيضاً إلى نمو القطاع غير النفطي بمعدل 50 نقطة أساس خلال عام 2018 ليصل إلى 3% مدفوعاً بالاستثمارات المستمرة المتعلقة بمعرض إكسبو 2020 المرتقب في دبي وتركيز الإمارات طويل الأمد على تطوير البنية التحتية.