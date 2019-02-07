الإمارات تشارك في المعرض الدولي بطوكيو

المصدر: أبوظبي - البيان

يتوجّه وفد الإمارات، برئاسة وزارة الاقتصاد، إلى اليابان خلال الفترة من 11 إلى 15 فبراير 2019 للمشاركة في فعاليات «المعرض الدولي في طوكيو»، حيث يضم الوفد 35 مشاركاً من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية المعنية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، ونخبة من رجال الأعمال وممثلي الشركات الوطنية الاستثمارية والقطاع الخاص.

وتأتي الزيارة في إطار المساعي الحكومية المتواصلة لتعزيز قنوات التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة الإمارات واليابان، والترويج للصادرات الإماراتية من أجل النفاذ إلى أسواق تجارية جديدة، وبما ينمي الإمكانات والقدرات التجارية للدولة ويحفز تجارتها غير النفطية، إضافة إلى استعراض استراتيجية الدولة ومبادراتها لدعم الصادرات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية وسبل ربطها بالأسواق العالمية المختلفة، وخاصة الدول الصديقة مثل اليابان.

وأكد جمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، الأهمية البالغة للعلاقات التجارية الإماراتية اليابانية، حيث تعد اليابان سادس أهم شريك تجاري للإمارات، وهي رابع أكبر مصدّر إلى الإمارات وواحدة من أهم 15 دولة مستوردة منها.

وأوضح أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نمواً وازدهاراً مستمرين، حيث تلعب الاستثمارات والتكنولوجيا اليابانية المتطورة دوراً حيوياً في دعم مسيرة التنمية في الإمارات خاصة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة والقطاعات الحيوية الأخرى كالطيران والرعاية الصحية.

ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 28 مليار دولار العام الماضي، حيث قامت اليابان بتصدير ما قيمته 7.2 مليارات دولار من السلع والمنتجات إلى الإمارات، فيما بلغت وارداتها من الدولة نحو 20.73 مليار دولار.

وأكد محمد ناصر حمدان الزعابي، مدير إدارة الترويج التجاري بوزارة الاقتصاد، أن الوزارة اتخذت كل الاستعدادات لتنظيم زيارة وفد الدولة إلى اليابان من خلال عقد اجتماعٍ تحضيري بتاريخ 4 فبراير في دبي، بحضور كل الجهات المشاركة، حيث تم خلاله بحث المواضيع التي ستتم مناقشتها مع الجانب الياباني.