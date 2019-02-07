«نادي أماديوس» يوسّع برامجه خليجياً

المصدر: دبي - البيان

في أعقاب النجاح المتميز الذي حققه إطلاق «نادي أماديوس» في منطقة الخليج العام الماضي، بادرت «أماديوس الخليج» إلى توسيع نطاق مبادرتها الرامية إلى تعزيز تبادل المعرفة لتشمل مزيداً من الأنشطة والأعضاء، انطلاقاً من أهداف النادي بالربط بين وكلاء السفر المحليين وغيرهم من رواد قطاع السفر لمراجعة السياسات الجديدة وتغيير نماذج الأعمال التقليدية وتطوير منظومة ذكية تعود بالفائدة المتبادلة على جميع الأطراف المعنية في السوق.

وعلى مدار العام الجاري، ستقدم «أماديوس الخليج» لأعضاء النادي مزيداً من الندوات المتقدمة التي ستناقش عدة مواضيع، في حين يجري حالياً إطلاق مجموعات مخصصة للأعضاء بما فيها منتديات التواصل الاجتماعي لتتيح الوصول إلى مجتمع السفر الجديد «أماديوس لايف ترافيل» للتواصل مع نظرائهم حول العالم، إضافة إلى أنشطة بناء الفرق وغيرها من الأنشطة الاجتماعية التي يجري إضافتها إلى برنامج النادي خلال العام الجاري.

وقال جراهام نيكولز، المدير العام لشركة «أماديوس الخليج»: «تضم دول الخليج نخبة من المختصين والرواد في معظم قطاعات الأعمال، وهنا يأتي دور «نادي أماديوس» الذي يمثل برنامجاً فريداً للراغبين في مواصلة صقل مهاراتهم».