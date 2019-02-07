«ألفا» تستعرض أحدث مبادراتها السياحية في «فيتور»

المصدر: دبي - البيان

شاركت شركة ألفا للوجهات السياحية مؤخراً في المعرض الدولي للسياحة «فيتور» بالعاصمة الإسبانية مدريد للترويج لاستعراض أحدث منتجاتها ومبادراتها السياحية، ويعد المعرض بنسخته التاسعة والثلاثين من أكبر المنصات العالمية للترويج السياحي التي تستهدف الأسواق الإسبانية سواء في شبه جزيرة أيبريا أو أمريكا اللاتينية، ويجتذب أكثر من 140 ألف مشارك تجاري من 165 بلداً.

وقال سمير حمادة، مدير عام ألفا للوجهات السياحية: «يعد السوق الإسباني من أهم الأسواق السياحية بالنسبة لنا، كما أن أسواق بلدان أمريكا اللاتينية تنطوي علي إمكانات كبيرة لنمو السياحة الوافدة منها إلى وجهتنا تزامناً مع زيادة الرحلات الجوية المباشرة من دبي، فضلاً عن زيادة التعاون مع هذه البلدان على هذا الصعيد.

ويتيح لنا المعرض الدولي للسياحة «فيتور» فرصة كبيرة لتعزيز علاقتنا مع شركائنا التجاريين الرئيسيين».

وأضاف: «تصنف دبي ضمن أفضل الوجهات في العالم للاستمتاع بالشمس والبحر وركوب الأمواج، ونحن سعداء للغاية بتعاوننا مع أون ذا بيتش، خامس أكبر منظم للجولات السياحية ومنصة البيع بالتجزئة الرائدة على الإنترنت للعطلات الشاطئية في المملكة المتحدة، الذي نهدف من خلاله إلى الترويج للعروض الشاطئية في الإمارة».