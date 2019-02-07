«بونِللي إريدي» تتصدّر تصنيف صفقات البنية التحتية العالمية

المصدر: دبي - البيان

حازت بونِللي إريدي، إحدى شركات المحاماة والاستشارات القانونية العالمية، المرتبة الأولى من حيث قيمة الصفقات الإجمالية البالغة 24.7 مليار يورو، والمرتبة الرابعة في التصنيف العالمي للاستشارات القانونية في قطاع البنية التحتية، وذلك ضمن التصنيف الذي نشرته شركة إنسبيراتيا مزود البيانات في قطاع البنية التحتية والطاقة المتجددة.

وقال رندلى بيضون، الشريك الإداري لدى بونِللي إريدي في الشرق الأوسط: تعد الإمارات إحدى أهم الدول في العالم للاستثمار في البنية التحتية. ووفقاً لتقرير صادر عن بي إم آي للاستشارات، فمن المتوقع أن تصل قيمة مشاريع البنية التحتية فيها إلى 89.93 مليار دولار بحلول عام 2026.

مدعومة بالاستثمار المرتبط بإكسبو 2020 دبي، والإصلاحات الحديثة التي تشجع الأعمال على ممارسة أنشطتها، إضافة إلى قانون الاستثمار الجديد الذي تم العمل به في الربع الأخير من العام 2018، وكلها خطوات تهدف إلى تعزيز مستويات ثقة المستثمرين وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ودفع سوق معدات البناء والآلات الثقيلة.

وأضاف: شركتنا تتمتع بالقدرات والكفاءات لدعم هذه المشاريع، كما أن تصنيفنا في المرتبة الأولى يعزز المكانة بشكل قوي.