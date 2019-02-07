مؤتمر دبي العالمي للسكر ينطلق الاثنين المقبل بمشاركة 700 خبير

المصدر: دبي- البيان

تنطلق الاثنين المقبل بدبي أعمال الدورة الرابعة لمؤتمر «دبي العالمي للسكر 2019»، الذي تنظمه شركة «الخليج للسكر»، العالمية، بحضور نحو 700 مسؤول وخبير صناعي وتجاري من أكثر من 60 دولة حول العالم.

وينعقد المؤتمر في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، وتتواصل أعماله حتى الأربعاء. ويشارك في المؤتمر جمال الغرير، العضو المنتدب لشركة «الخليج للسكر» وجاكوب روبنز، الرئيس التنفيذي لشركة «إميترا».

ويشهد المؤتمر مناقشات وجلسات عمل مستفيضة لخبراء صناعة وتجارة السكر حول العديد من المواضيع المتعلقة بصناعة وتجارة السكر.

وقال جمال الغرير، العضو المنتدب لشركة «الخليج للسكر»: منذ انطلاقه عام 2016، تطور مؤتمر دبي للسكر ليصبح واحداً من أهم الأحداث في صناعة السكر. والآن عاد بنسخته الرابعة، وذلك بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت في السنوات الثلاث الماضية. وسيجمع مؤتمر دبي للسكر 2019 مرة أخرى بين الفاعلين الرئيسين وصانعي القرار من جميع أنحاء العالم.

وأكد أن دبي باتت مركزاً رئيساً لصناعة وتجارة السكر في العالم، ما يجعلها ملتقى لعالم صناعة السكر، وأصبح بإمكاننا استضافة أحد أكبر المؤتمرات وأكثرها أهمية في مجال السكر. حيث يلتقي أكثر من 700 مندوب من أكثر من 60 دولة لبحث ومناقشة القضايا التي تواجه صناعة السكر على مستوى العالم.

وأوضح أن مؤتمر دبي للسكر 2019 تحول إلى منصة عالمية لتبادل الأفكار القيمة والتواصل المفيد، مشيراً إلى أن جدول أعمال المؤتمر سيعمل على تعزيز الحوار بين المعنيين بصناعة وتجارة السكر في المنطقة والعالم.