«بلو أوشن» توسع شبكة توزيعها لتغطي 40 دولة

المصدر: دبي- البيان

سجلت مجموعة بلو أوشن العالمية، التي تتخذ من دبي مقراً لها وتُمثل عدداً من أبرز العلامات التجارية في عالم الاتصالات والإلكترونيات الاستهلاكية على مستوى العالم، نمواً بأكثر من 20% على أساس سنوي من العام 2013.

ووسعت الشركة توزيع منتجات الاتصالات والإلكترونيات الاستهلاكية، من خلال شبكة من الموزعين وشركاء دمج الأنظمة في نحو 40 دولة، وتتجاوز شبكة توزيع الشركة في الإمارات، أكثر من 300 منفذ بيع بالتجزئة.

ودخلت بلو أوشن في شراكة مع علامات تجارية متعددة في فترة قصيرة من الزمن، من بينها «جيجاسيت، إن إي سي، موتورولا، إتش تي سي، سكوروس، بلاك آند ديكر» وغيرها في سوق الاتصالات والإلكترونيات، في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وآسيا وأفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا.

وتتكون مجموعة بلو أوشن العالمية من 3 شركات تشمل بلو أوشن للتجارة العامة، بلو أوشن جلوبال، والمزهر للتوزيع، وتبيع الشركة ما يقرب من مليوني وحدة مختلفة سنوياً. وقال أحمد شهزاد، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لمجموعة «بلو أوشن» في فترة قصيرة لا تتجاوز 5 سنوات، قامت بلو أوشن بإنشاء العديد من المكاتب ومرافق التخزين، ونمت من شركة توزيع علامة تجارية إلى علامات تجارية متعددة.