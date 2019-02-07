1.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.6 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 154 مبايعة بقيمة 700 مليون، منها 32 مبايعة للأراضي بقيمة 500 مليون و122 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 200 مليون.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 149 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 97 مليوناً في منطقة الثنية الأولى، تليها مبايعة بقيمة 55 مليوناً في منطقة الراس.

وتصدرت منطقة الثنية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 261 مليوناً وتلتها منطقة سيح شعيب 2 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 11 مليوناً.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 23 مليوناً بمنطقة نخلة جميرا أهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 13 مليوناً في منطقة برج خليفة و أخيرا مبايعة بقيمة 4 ملايين في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 27 مليوناً وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 28 مليوناً وثالثة في الخيران الأولى بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 24 مليوناً.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 900 مليون منها 28 رهـــونات أراض بقيمة 850 مليوناً و28 رهونات فلل وشقق بقيمة 50 مليوناً، وكان أهم الرهون بمنطقة برج خليفة بقيمة 458 مليوناً وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 192 مليوناً.