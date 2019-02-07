داماك تطلق مشروع «غولف تاون» السكني

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة داماك العقارية، أحدث مشاريعها السكنية الجاهزة للتسليم، والذي يحمل اسم «غولف تاون»، وذلك ضمن مجمع «داماك هيلز» السكني.

ويتضمن المشروع خيارات عدة من الشقق مع إطلالات على ملعب الجولف العالمي. وكشفت الشركة جزءاً من التصميم الداخلي للشقق الجديدة خلال فعاليات «جوائز داماك للوسطاء العقاريين» الذي كرّم وسطاء عقاريين داخل وخارج الإمارات، وحضره أكثر من 300 وسيط وشريك في مجال ترويج العقارات.

وقال نايل ماكلوغلين، نائب الرئيس الأول للشركة: «أظهرت الدراسات وجود طلب على العقارات الرحبة داخل التجمعات السكنية التي تحظى بنوع من الرفاهية، على أن تكون العقارات في متناول يد من يبحثون عن امتلاك بيتهم الأول والمستأجرين».