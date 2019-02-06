مركز دبي التجاري يفوز بحق تنظيم 10 مؤتمرات دولية

المصدر: دبي- البيان

أعلن مركز دبي التجاري العالمي فوزه بحق استضافة 10 مؤتمرات دولية جديدة بين عامي 2019 و2022، ما سيساهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية لاستضافة المؤتمرات الدولية والمعارض العالمية وفعاليات الأعمال، ومن المتوقّع أن يحضر هذه المؤتمرات نحو 37 ألف شخص من جميع أنحاء العالم، كما يتوقع أن تضخ هذه المؤتمرات نحو 700 مليون درهم (190 مليون دولار أمريكي) في اقتصاد الإمارة.

وقال ماهر جلفار، النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي: يسلّط فوز المركز بهذه المؤتمرات الجديدة الضوء على جاذبيته كوجهة لاستضافة فعاليات الأعمال بما يمتلكه من إمكانيات وقدرات تناسب متطلبات المشاركين في المؤتمرات الدولية والمعارض التجارية الكبرى القادمين من جميع أنحاء العالم، ويُشكّل الموقع الاستراتيجي لمركز دبي التجاري العالمي في قلب دبي إحدى أكثر المدن اتصالاً بالعالم، والمدينة الأعلى في معدلات الزيارة عالمياً، إلى جانب قدرة المركز على استقطاب كبار المتخصصين في مختلف مجالات الأعمال عبر مختلف القطاعات، عاملاً مساعداً في تعزيز مكانتنا كوجهة رائدة لاستضافة فعاليات الأعمال.

وسيدعم تنوّع أجندة الفعاليات من عام 2019 إلى عام 2022 سمعة مركز دبي التجاري العالمي ومكانته كمركز تجاري عالمي وكوجهة للأعمال على مستوى العالم.

تشمل أبرز الفعاليات المقامة هذا العام مؤتمرين متخصصين في قطاع الفضاء يستضيفهما مركز محمد بن راشد للفضاء في مركز دبي التجاري العالمي.

وفي ظل للجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتشجيع الشباب على الاهتمام بمجال علوم الفضاء والتكنولوجيا، فإنه من المتوقّع أن يصل عدد حضور المؤتمر الرابع للمهنيين الشباب في مجال الفضاء الذي يقام في أكتوبر إلى نحو 2,500 شخص.

كما تقام فعاليات الدورة الثانية والعشرين من ندوة الإنسان في الفضاء للأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية في نوفمبر 2019. وتقام هذ الفعالية للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط في إطار جهود مركز محمد بن راشد للفضاء الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة لعلوم وأبحاث الفضاء.

وتشمل مؤتمرات عام 2020 الندوة العالمية السادسة لأبحاث النظم الصحية، والتي يتوقع أن يحضرها 2,500 شخص. وتعد هذه الفعالية فرصة للجمع بين صنّاع السياسات والباحثين والممارسين من جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار حول تعزيز وتطوير السياسات الصحية وأبحاث النظم بالمنطقة.

وفي إضافة جديدة لقائمة فعاليات المركز القوية في قطاع الرعاية الصحية سيشهد عام 2020 أيضاً إقامة المؤتمر الأربعين للجمعية الدولية لجراحة المسالك البولية الذي من المتوقع أن يشارك في فعالياته نحو 3,000 شخص من العاملين والمتخصصين في أمراض المسالك البولية من جميع أنحاء العالم.

عام 2021

وتضم قائمة المؤتمرات الجديدة لعام 2021 المؤتمر والمعرض التقني السنوي لجمعية مهندسي البترول، والذي سيشهد مشاركة 10,000 من المهنيين والخبراء بقطاعي النفط والغاز من جميع أنحاء العالم، والمؤتمر العالمي لأمراض الجهاز الهضمي الذي سيشارك به من 8,000 – 10,000 شخص، ومؤتمر الاتحاد العالمي للعلاج الطبيعي 2021، الذي يستضيف 5,000 شخص من العاملين في مجال العلاج الطبيعي عالمياً.

وتشمل الفعاليات الرئيسة مؤتمر جمعية القلب والأوعية الدموية لدول المحيط الهادئ الآسيوية، والدورة الخامسة من أسبوع الجغرافيا المكانية الذي تنظمه الجمعية الدولية للتصوير والاستشعار عن بعد. ويجمع العام 2022 وكالات الفضاء الرائدة في العالم والباحثين بمؤتمر عمليات الفضاء «سبيس أوبس 2022».