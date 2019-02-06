موانئ دبي العالمية تناول 71 مليون حاوية نمطية بنمو 2.9 %

المصدر: دبي - البيان

أعلنت موانئ دبي العالمية أمس، عن قيامها بمناولة 71.4 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدماً) عبر محفظة أعمالها العالمية خلال عام 2018، مسجلة زيادة سنوية في أحجام المناولة الإجمالية على أساس التقارير المحاسبية بنسبة 1.9%، فيما بلغت الزيادة على أساس المقارنة المثلية 2.9 %.

وسجلت أحجام المناولة الإجمالية ثباتاً في الربع الرابع من العام على الرغم من انخفاض الأحجام في الإمارات والمقارنات السنوية الصعبة (حيث نمت الأحجام بنسبة 10.3 % في الربع الرابع من 2017) وقام إقليم الإمارات بمناولة 15.0 مليون حاوية نمطية في 2018 بانخفاض سنوي نسبته 2.7%.

أما المحطات الموحدة التابعة لموانئ دبي العالمية فقد قامت بمناولة 36.8 مليون حاوية نمطية في 2018، محققة تحسناً في أدائها بنسبة 0.8% على أساس التقارير المحاسبية، ونمواً سنوياً بنسبة 1.4% على أساس المقارنة المثلية.

أداء قوي

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: يسرنا قيام محفظة أعمالنا العالمية بتحقيق النمو بالنظر إلى الأداء القوي في العام السابق وحالة عدم اليقين في التجارة العالمية. شهدت محطاتنا في أوروبا والأمريكتين نموا قويا مع تحسن الأداء في «لندن غيتواي» في المملكة المتحدة و«ياريمشا» في تركيا و«برنس روبرت» في كندا.

وفي أفريقيا فقد ساهمت محطاتنا في كل من «دكار» في السنغال و «السخنة» في مصر في المحافظة على قوة الأداء في المنطقة. أما في إقليم الإمارات، فيعود انخفاض أحجام المناولة إلى خسارة الأحجام ذات هامش الربح المنخفض، حيث واصلنا تركيزنا على مناولة البضائع التي تحقق هامش ربح مرتفعاً وعلى المحافظة على الربحية.

وأضاف: أحرزنا في عام 2018 تقدماً ملموساً في تعزيز عروض منتجاتنا وتنويع أعمالنا لتشمل نطاقاً أوسع من سلسلة التوريد العالمية وتقديم حلول أكثر ذكاءً على المدى الطويل لأصحاب البضائع.

وتابع سلطان بن سليم قائلاً: إنه بالتطلع إلى عام 2019، نتوقع أن تستمر محفظة أعمالنا في تحقيق النمو، وسنواصل تركيزنا على تحقيق التميز التشغيلي وإدارة النفقات والاستثمار المنضبط، كي نظل الشريك التجاري المفضل. وبالنظر إلى الأداء الثابت لأحجام المناولة عبر محفظة أعمالنا العالمية، فإننا في وضع يؤهلنا لتلبية توقعات السوق لأداء الشركة المالي لعام 2018.