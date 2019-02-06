«أمانات القابضة» تُعيّن رئيساً تنفيذياً جديداً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة أمانات القابضة، أمس، تعيين تريستان دي بويسون في منصب الرئيس التنفيذي للشركة، وسيتولى مسؤولية الإشراف على تنفيذ استراتيجية الشركة وقيادة عملية تطويرها وتنامي استثماراتها النشطة في مجالات تخصصها.

كما سيقوم دي بويسون بالإشراف على مرحلة القادمة من مراحل نمو الشركة، والعمل على تحقيق خطتها الطموحة للتوسّع في أسواق دول مجلس التعاون وخارجها، بالتعاون والتنسيق مع مجلس إدارة «أمانات»، تحقيقاً لرؤية الشركة بأن تكون الشريك الأمثل في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم.

وقال حمد عبدالله الشامسي، رئيس مجلس إدارة «أمانات»: «تولى الدكتور شمشير فاياليل، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «أمانات»، مهام الرئيس التنفيذي بالوكالة طوال العام المنصرم الذي شهد نمواً ملحوظاً في النشاط استثماري للشركة، ونتطلع قدماً إلى تعاونه المشترك مع تريستان لبناء سجل حافل من الإنجازات لـ«أمانات» ولمحفظتها من الشركات الرائدة».

وتتوجه شركة «أمانات القابضة»، ممثلة بمجلس إدارتها وكافة فرق عملها، إلى الدكتور شمشير بخالص الشكر والتقدير على قيادته المهنية والمثالية للشركة خلال 2018 ونجاحه في وضع الأسس الصلبة لنموها وتطورها لسنوات قادمة».