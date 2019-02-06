71 مليون حاوية ناولتها موانئ دبي العالمية 2018 بنمو 2.9 %

المصدر: دبي - البيان

قامت موانئ دبي العالمية بمناولة 71.4 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدماً) عبر محفظة أعمالها العالمية خلال 2018، بزيادة سنوية 1.9 % على أساس التقارير المحاسبية فيما بلغت الزيادة على أساس المقارنة المثلية 2.9 %. وسجلت أحجام المناولة الإجمالية ثباتاً في الربع الرابع على الرغم من انخفاض الأحجام في الإمارات وقام إقليم الإمارات بمناولة 15.0 مليون حاوية نمطية في 2018.

وناولت المحطات الموحدة التابعة لموانئ دبي العالمية 36.8 مليون حاوية نمطية 2018، محققة تحسناً 0.8 % في أدائها على أساس التقارير المحاسبية، ونمواً سنوياً 1.4% على أساس المقارنة المثلية.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: بالتطلع إلى عام 2019، نتوقع أن تستمر محفظة أعمالنا في تحقيق النمو، وسنواصل تركيزنا على تحقيق التميز التشغيلي وإدارة النفقات والاستثمار المنضبط، كي نظل الشريك التجاري المفضل. وبالنظر إلى الأداء الثابت لأحجام المناولة عبر محفظة أعمالنا العالمية، فإننا في وضع يؤهلنا لتلبية توقعات السوق لأداء الشركة المالي لعام 2018.

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