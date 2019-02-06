برج خليفة السادس عالمياً في جذب السياح

المصدر: دبي - أشرف رفيق

احتل برج خليفة المركز السادس عالمياً في جذب السائحين، حسب التقرير السنوي لتطبيق سيارات أوبر للأجرة لعام 2018 على مستوى العالم، فيما أكدت شبكة «سي إن إن» أن صور دبي تتصدر «إنستغرام» للتواصل الاجتماعي.

واحتل مبنى إمباير ستيت في الولايات المتحدة المركز الأول في جذب السائحين، وبرج الحرية في نيويورك المركز الثاني، وبرج «سي إن» في كندا الترتيب الثالث، وقوس النصر في باريس المركز الرابع، بينما جاء برج إيفل الفرنسي في الترتيب الخامس، في القائمة التي ضمت أكثر 15 موقعاً في العالم لجذب السائحين. وجاءت أهرامات الجيرة بمصر في الترتيب الخامس عشر والأخير بين مواقع العالم التي تجذب السائحين حسب تطبيق تقرير سيارات الأجرة العالمي.

من جانبها ذكرت «سي إن إن» أن صور دبي تتصدر موقع إنستغرام، وأن الصور التي يضعها السائحون بعد زيارة دبي للمواقع السياحية التي زاروها، تتصدّر موقع الصور العالمي.

ومن المواقع التي تتكرر صورها على إنستغرام برواز دبي التي قالت عنها «سي إن إن» إنها توفر رؤية جيدة وممتازة للمدينة، وزارها مليون زائر منذ افتتاحها في يناير 2018، ومن هناك يمكنك مشاهدة برج خليفة الأعلى في العالم.

وأشارت إلى صور حديقة زعبيل وخط الأفق المليء بالأبراج على طريق الشيخ زائد، والحدائق التي تستضيف العديد من الفعاليات.