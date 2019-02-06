اتفاقية تعاون بين حكومة أم القيوين و«الإمارات للمزادات»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت حكومة أم القيوين اتفاقية تعاون مع «الإمارات للمزادات» تتولى بموجبها الشركة مُهمّة تنظيم مزادات حصرية لبيع الأصول المملوكة لكافة الدوائر التابعة لحكومة الإمارة.

وتهدف الاتفاقية التي جرى توقيعها مؤخراً في مقر المجلس التنفيذي بأم القيوين، بحضور الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين، إلى تعزيز أطر التعاون بين الجانبين في مجال تنظيم المزادات الإلكترونية، بما يُسهم في إنهاء إجراءات نقل الأصول في أسرع وقت وتأمين أعلى مردود بحيث يتم استثمارها في تطوير الخدمات والأداء وإطلاق المشاريع التي تخدم المجتمع مع مراعاة معايير الحفاظ على البيئة.

توقيع

ووقّع الاتفاقية كل من خليفة سعيد غانم مدير عام الدائرة المالية بأم القيوين، وعبدالله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات، بحضور عدد من المديرين والمسؤولين في كل من الدائرة والشركة.

وقال خليفة سعيد غانم مدير عام دائرة المالية بأم القيوين، إن التعاون مع شركة الإمارات للمزادات يندرج في إطار سعي الدائرة لتطوير وبناء أنظمة تهدف إلى تحسين الأداء وسرعة إنجاز المعاملات، وذلك لتحقيق الأهداف المنشودة، وانطلاقاً من حرص حكومة أم القيوين على تطوير الجهاز المالي وتطوير الخدمات، ترجمة لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، ومتابعة سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي.

وأضاف غانم أن توقيع الاتفاقية ينطلق من حرص الدائرة على تطبيق رؤيتها بالاعتماد على أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية في حكومة أم القيوين، وتنفيذ رسالتها الرامية إلى اعتماد أنظمة متطورة تواكب نهضة ومسيرة دولة الإمارات.

إقبال واسع

من جانبه، أكد عبد الله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات، أن المزادات الإلكترونية التي طورتها الإمارات للمزادات باتت تحظى بإقبال واسع من المزايدين بخلاف الطرق التقليدية التي لم تكن توفر السرعة المطلوبة لبيع الأصول ولا الأسعار المقبولة أو المتوقعة، لافتاً إلى أن الإمارات للمزادات باتت تتمتع بخبرة تزيد على عشر سنوات في هذا المجال.

واتفق الجانبان بموجب الاتفاقية على تعزيز الشراكة القائمة بينهما، بحيث تتولى «الإمارات للمزادات» تنظيم مزادات إلكترونية حصرية لبيع الأصول المملوكة لكافة الدوائر التابعة لحكومة أم القيوين، وذلك في ضوء النجاح الكبير الذي حققته الشركة خلال الأعوام الماضية لجميع شركائها من الجهات والدوائر الحكومية على مستوى الدولة. وأوجدت «الإمارات للمزادات» سوق إلكتروني يحظى بمتابعة واهتمام أكثر من مليون و300 ألف مزايد.