اعتماد الخطة الاستراتيجية الجديدة لـ«أم القيوين الصناعية» 2019-2021

المصدر: أم القيوين ــ عصام الدين عوض

أكد منصور الخرجي القائم بأعمال المدير التنفيذي لهيئة أم القيوين الصناعية أنه تم اعتماد الخطة الاستراتيجية الجديدة لهيئة أم القيوين الصناعية 2019 - 2021 حتى تصبح منصة إقليمية للاستثمارات الصناعية المستدامة لتوفير بيئة استثمارية صناعية متكاملة الخدمات بموقع جغرافي استراتيجي مميز بهدف تحفيز النمو الاقتصادي المستدام في إمارة أم القيوين، لافتاً إلى أن الاستراتيجية الجديدة تركز على التميز والعدالة وإسعاد العاملين والعمل بروح الفريق الواحد. وهي تهدف إلى استقطاب الصناعات المتنوعة للإمارة وتعزيز الاستثمار الصناعي وزيادة الدخل القومي.

إقبال واسع

وأضاف أن هيئة أم القيوين الصناعية والتي أنشئت بموجب القانون رقم (1) لسنة 2014 والذي أصدره صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم أم القيوين، شهدت إقبالاً واسعاً من قبل المستثمرين من داخل وخارج الإمارة، فهي تتضمن أراضي صناعية ومستودعات وسكن عمال وأراضي تجارية، علماً بأن موقعها المميز دفع المستثمرين للإقبال عليها، حيث تقع المدينة على شارع الشيخ محمد بن زايد وبالقرب من التقائه بشارع الإمارات، ما يعد موقعاً استراتيجياً نتيجة لقربه من الموانئ والمطارات وشبكة الطرق السريعة التي تربط كل إمارات الدولة الأمر الذي جذب المستثمرين إليها.

اهتمام ورعاية

وأضاف الخرجي أن الهيئة مملوكة بالكامل لحكومة أم القيوين بغرض تملك وإدارة شؤون المدينة وتتمتع باستقلالية مالية وإدارية وأهلية قانونية كاملة في إبرام كل أنواع العقود والتصرفات بما يضمن حفظ حقوق كل المستثمرين، لافتاً إلى أنها تجد اهتماماً خاصاً من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم أم القيوين ومتابعة سمو الشيخ راشد بن سعود المعلا ولي عهد أم القيوين، رئيس المجلس التنفيذي.

70 مليوناً

وأوضح أن الهيئة التي تقع على شارع الشيخ محمد بن زايد وبالقرب من التقائه بشارع الإمارات تغطي مساحة 70 مليون قدم مربع، حيث يعد الموقع استراتيجياً نتيجة لقربه من الموانئ والمطارات وشبكة الطرق السريعة التي تربط كل إمارات الدولة إضافة إلى ربطها بقطار الاتحاد مستقبلاً، ما يشجع المستثمرين ورجال الأعمال للمجيء من اجل الاستثمار في الإمارة في كل المشاريع والتي تعد واعدة بكل المقاييس.

رافد للاقتصاد

وقال الخرجي إن الهيئة تلبي احتياجات المستثمرين في المجالات الصناعية والخدمات المساندة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد خير رافد للاقتصاد الوطني إضافة إلى توفر المستودعات الحديثة لتكون مناسبة لعمليات التخزين والتجميع والتوزيع.

كما انه ستكون هناك مبانٍ تجارية ومكاتب وصالات عرض ومنافذ بيع للتجزئة بمواقع متميزة إضافة إلى معارض البيع الدائمة للمصانع ومراكز أعمال متعددة الأغراض مع المرونة والقدرة على استضافة نشاطات وخدمات مساندة.

إسكان العمال

يشمل مخطط هيئة أم القيوين الصناعية بنية صالحة لإقامة المجمعات السكنية التي تناسب احتياجات إسكان العمال والموظفين بقطاعات المدينة المختلفة مع توفير الخدمات الأساسية والاجتماعية مثل مراكز الرعاية الصحية ومراكز التسوق. ومن أهم ما يميز أم القيوين الصناعية قربها من مطارات دبي والشارقة ورأس الخيمة وميناء جبل علي.