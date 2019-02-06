ملك وملكة إسبانيا يطلعان على معالم رأس الخيمة السياحية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

استعرضت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة محفظة رأس الخيمة السياحية ومعالم الجذب الرئيسية التي تمتلكها أمام ملك وملكة إسبانيا اللذين زارا منصة الهيئة خلال حفل افتتاح معرض مدريد السياحي العالمي 2019 «فيتور»، بدورته الـ39، ضمن مشاركة الهيئة في معارض السياحة والتجارة في أوروبا، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز مكانة إمارة رأس الخيمة في الأسواق الأوروبية.

وأوضح هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: نحن على ثقة بأن المزيج الفريد الذي توفره إمارة رأس الخيمة من ضيافة عربية أصيلة وشواطئ خلّابة ومغامرات مشوقة في الهواء الطلق سيحظى بإعجاب العديد من شركات السياحة والسفر في أوروبا، وإضافة إلى استعراض المغامرات الفريدة التي نقدمها في جبل جيس، نحرص على اغتنام مشاركتنا في هذه المعارض العالمية للترويج لحملة «الإقامة المجانية للصغار» التي أسهمت في تعزيز نسبة زوار الإمارة بمعدل 15% في صيف عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.

وأشار إلى أن الهيئة شاركت خلال شهر يناير في معرض «فيتور» بإسبانيا لأول مرة على الإطلاق، إلى جانب عدد من الشركاء في القطاع مثل «ريكسوس»، و«ريتز كارلتون»، و«والدورف أستوريا»، و«دائرة الآثار والمتاحف»، و«تورو فيردي»، حيث استعرض فريق العمل محفظة رأس الخيمة السياحية ومعالم الجذب الرئيسية التي تمتلكها أمام ملك وملكة إسبانيا اللذين زارا منصة الهيئة، مشيراً إلى أن الزوار الأوروبيين يمثلون محور تركيز رئيساً في استراتيجية هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة للترويج السياحي في مساعيها لاستقطاب 1.5 مليون زائر بحلول عام 2021.

مشاركة ناجحة

وأضاف: في أعقاب مشاركتها الناجحة في «معرض فاكانتيبيورس التجاري» في هولندا مطلع الشهر، اختتمت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة مشاركتها الثانية في معرض «ماتكا للسياحة والسفر»، الذي استضافته العاصمة هلسنكي خلال الفترة من 16 إلى 20 يناير، ويعد المعرض الحدث الأكبر في قطاع السفر على مستوى شمال أوروبا، بمشاركة الهيئات السياحية الحكومية ووكالات السفر من مختلف أنحاء العالم .