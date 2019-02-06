الإمارات تقود التكنولوجيا المالية إقليمياً

المصدر: دبي - البيان

أكدت «بلومبيرغ إنتلجنس» أن الإمارات تقود قطاع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط . وأشار تحليل أجرته إلى أن الشرق الأوسط وأفريقيا جاهزة لاحتضان جيل جديد من الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية بالتزامن مع تعزيز مكانة القطاع بما في ذلك حلول التكنولوجيا المالية الإسلامية و«بلوكتشين».

وأوضح أنه وفقاً لتقرير أصدرته أكسنتشر وفينتك هايف فإن الإمارات تقود قطاع التكنولوجيا المالية إقليمياً في عدد الشركات الناشئة تليها تركيا والأردن ولبنان وأن موجة ثالثة من الشركات الناشئة بدأت تظهر في دبي تشكل منها حلول السداد و«بلوكتشين» والتأمين نحو 50% من 22 شركة ناشئة تم اختيارها من قبل فينتك هايف في دبي.